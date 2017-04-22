Красная горка: что можно и нельзя делать в поминальные дни

22.04.17 08:48Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

23 апреля, через неделю после Пасхи, украинцы будут отмечать Красную горку.

По традиции, в этот день принято идти на кладбище, чтобы почтить память усопших родственников.

А еще в этот день начинались традиционные весенние гуляния.

Что можно или нельзя делать на Красную горку.

Почему этот день называют "Антипасхой", "Фоминой неделей" и "Красной горкой"?

В церковном календаре первое воскресенье после Пасхи носит название "Антипасхи" или "Фоминого воскресенья", в честь апостола Фомы, отдавшего свою жизнь за веру, а при жизни основавшего христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Название же "Антипасха" означает "вместо Пасхи" или "противоположный Пасхе" — но это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи. В народе это воскресенье называют "Красной горкой". Точного объяснения, почему так сложилось, нет, предполагается, что после принятия христианства, праздник совпал с традицией язычников встречать весну песнями и забавами, поэтому это название могло пойти от подсохших и прогретых пригорков, где собиралась и веселилась молодежь, одевалась "красно" или от обычая на Антипасху красить яйца.

Что можно делать на Красную горку?

Ходить в церковь. Этот день считается главным поминальным днем, поэтому в это воскресенье во всех храмах служится божественная заупокойная литургия, по церковным понятиям, куда важнее посетить храм и отстоять службу за упокой, чем сходить кладбище. Поминальную трапезу, к слову, согласно церковным правилам, необходимо устраивать дома в небольшом семейном кругу, а не у могил почивших.

Посещать кладбища. Традиция оставлять сладости, куличи и крашенки на могилах или раздавать угощение знакомым имеет древние корни, однако смысл этого действия не обменяться сладостями, а наделить нуждающихся: накормить голодного, одеть нагого и тем самым приблизиться к Господу. Также церковь негативно относится к украшению могил, считается, что лучше помолиться о душе покойного, нежели оставлять на его могиле искусственные цветы и другие декоративные элементы.

Свататься и жениться. Начиная с Фоминого воскресенья в Православной Церкви после длительного великопостного перерыва возобновляется совершение таинства венчания. Раньше именно на этот день, Красную горку, приходилось больше всего свадеб, устраивались гуляния, сватовства. В старину считалось, что супружеские пары, поженившиеся на Красную горку, будут жить долго и счастливо.

Встречать весну и веселится. На Красную горку принято было устраивать гуляния и веселиться, было поверье, что тех, кто в этот день сидел дома, ожидали в скором времени неудачи и несчастья.

Чего нельзя делать на Антипасху?

Убирать на кладбище. Позаботится об уборке прошлогодних листьев и сухой травы, а также посадить живые цветы или деревья около могил следует заранее.

Пить алкоголь за "царствие небесное". По церковным канонам, накрывать поминальные столы у могил покойных, неправильно, считается, что поминальный обед лучше устаивать дома в кругу семьи. Также церковь строго-настрого запрещает поминать усопших крепкими напитками.

Заниматься хозяйственными делами. Все садово-огородные работы лучше отложить. Считается, что если посадить культуры в этот день, они или не примутся, или будут плохо расти.

Если есть возможность, беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить – только посетить церковь.

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