Какой сегодня праздник: 22 апреля - Международный день Матери-Земли

22 апреля - Международный день Матери-Земли - праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. Именно в этот день каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в решении экологических проблем.

Напомним, что праздник был установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году и отмечается он, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля.

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи Мигель д'Эското Брокман заявил, что провозглашение в резолюции этого Международного дня является признанием того, что Земля и ее экосистемы являются нашим домом, обеспечивают человечеству жизнь, а также подтверждением обязательств, принятых на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. В связи с этим для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений необходимо содействовать гармонии с природой и планетой Земля.

Стоит отметить, что День Матери-Земли 22 апреля дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому общему дому.

Каждый год ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции. Это конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.