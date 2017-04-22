Кто сегодня отмечает День рождения из знаменитостей?

Люди, родившиеся 22 апреля обладают отличными организаторскими способностями, но в то же время любят спокойствие и уединение. Их привлекает слава, и они знают, что нужно с осторожностью относиться и контролировать идеи господства над всем и вся. Склонны подражать людям, которых уважают и которыми восхищаются; такое подражание может быть очень опасным. Должны научиться наблюдательности, чтобы усвоить разные типы поведения и выбрать подходящие. Их легко увлекают деньги и слава.

В 1937 году на Манхеттене родился актер Джек Николсон, сыгравший Франко Костелло в фильме "Отступники", Уилла Рэндала в фильме "Волк" и Джокера в фильме "Бэтман"

в 1959 году родился актер Александр Тютрюмов, сыгравший коллекционера в фильме "Бесславные придурки" и Баринова в сериале "Улицы разбитых фонарей"

в 1966 году в Сиэтле родился актер Джефри Дин Морган, сыгравший Клайда в фильме "Шкатулка проклятия", Дэна в фильме "Штурмуя Вудсток" и Эдварда Блэйка в фильме "Хранители"

в 1966 году родились братья Владимир и Юрий Турсуевы, сыгравшие Сыроежкина и Электроника в фильме "Приключения Электроника"

в 1967 году в Баварии родилась актриса Шерил Ли, сыгравшая Катрину в фильме "Вампиры" и Лору Палмер в сериале "Твин пикс" и фильме "Твин пикс: сквозь огонь"

в 1971 году в Пенсильвании родился актер Эрик Мабиус, сыгравший Даниэла Мида в сериале "Дурнушка", Рэдфорда в фильме "Рикер" и Мэтта в фильме "Обитель зла"

в 1981 году в Лидсе родилась актриса Джемма Уилан, сыгравшая Яру Грейджой в сериале "Игра престолов"

в 1982 году в Чикаго родилась актриса Кэсиди Фримен, сыгравшая Кэди Лонгмайр в сриале "Лонгмайр" и Тесс Месье в сериале "Тайны Смолвиля"

в 1984 году в Миддлсексе родилась актриса Мишель Райан, сыгравшая Эмму в фильме "Чистая кожа", Нимею в сериале "Мерлин" и Сьюзи в фильме "Возврат"

в 1986 году в Остине родилась актриса Амбер Херд, сыгравшая Пайпер в фильме "Сумасшедшая езда", Эмму Дженнингс в фильме "Паранойя" и Мисс Сан Антонио в фильме "Мачете убивает"