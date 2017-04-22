В Ялте открыли памятник Рузвельту

"Власти" надеются, что это поможет улучшить отношения России и США.

В аннексированном Крыму появился памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту. Бюст был сегодня установлен в Ялте в рамках традиционного Праздника улицы Рузвельта, который отмечают в городе уже 12 лет, сообщается на сайте местной "администрации".

Памятник открыл так называемый "мэр" Ялты Андрей Ростенко. Он подчеркнул, что памятник Рузвельту установлен "за значительный вклад в дело сохранения мира, свободы и демократии в XX веке".

Франклин Делано Рузвельт был в Крыму на Ялтинской конференции 1945 года.

Как сообщалось ранее, бюст Рузвельта был изготовлен еще в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным. Долгие годы он находился в Ливадийском дворце, а затем стоял в музее Рузвельта, открытом в Ялте в 2005 году к юбилею Ялтинской конференции.

Отметим, что "мэр" Ростенко выражал надежду, что установка памятника Рузвельту поможет улучшить отношения России и США.