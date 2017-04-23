09.04.17 11:571500
Прогноз погоды в Николаеве на 23 апреля
|23.04.17 09:34
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Сегодня, 23 апреля, на протяжении всего дня небо в Николаеве будет покрыто облаками. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
Сегодня, 23 апреля, на протяжении всего дня небо в Николаеве будет покрыто облаками. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.
А теперь о погоде подробнее.
Утром в Николаеве будет прохладно, температура воздуха подымется до +3, к обеду температура будет +10, а к вечеру снова понизится до +6.