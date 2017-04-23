Прогноз погоды в Николаеве на 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, на протяжении всего дня небо в Николаеве будет покрыто облаками. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет затихать.

А теперь о погоде подробнее.

Утром в Николаеве будет прохладно, температура воздуха подымется до +3, к обеду температура будет +10, а к вечеру снова понизится до +6.