23 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

23.04.17 13:44Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Праздники сегодня.

Всеукраинский день психолога

Жизнь человека — очень непредсказуемая и бурная. Будь вы политиком, бизнесменом, врачом или домохозяйкой — в вашей жизни, наряду с положительными эмоциями, неизбежны минуты разочарования, результатом которых могут стать негативные поступки. Иногда человеку тяжело удержать тяжесть этих проблем на своих плечах, и он может потерять надежду, веру в себя, а самое главное — свое здоровье.

Избежать этого нам помогают мудрые советы опытных специалистов — психологов, чей профессиональный праздник — Всеукраинский день психолога — отмечается в Украине 23 апреля.

День английского языка

Впервые День английского языка, как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью. Цель новых праздников — укрепить традиции многоязычия в мире. Организация объединенных наций выделила в календаре шесть дней — по одному на каждый из официальных языков.

Всемирный день книг и авторского права

23 апреля — символическая для мировой литературы дата — стала поводом для учреждения Всемирного дня книг и авторского права (World Book and Copyright Day).

В этот день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

Именинники сегодня: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков

Народный календарь:

Терентий Маревный

В этот день православные отмечают память 33 мучеников, в числе которых Терентий, Помпий, Африкан и другие. Они пострадали за веру в 249–251 годах.

В этот день солнце должно показываться в мареве — то есть в тумане. Отсюда появилось и прозвище святого Терентия. Если солнце при восходе было окружено дымкой, то год обещал быть хлебородным, а если небо оказывалось ясным — крестьяне считали, что придется поле перепахивать и снова засевать.

Этот день в истории:

1348 - Учрежден орден Подвязки — высшая награда Великобритании

1907 - Джек Лондон отправился в плавание вокруг света

2007 - скончался Борис Ельцин - советский и российский государственный деятель, политик, 1-й Президент РФ (1991-1999)

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Воскресенье, 23.04.2017

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