24 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

24.04.17 11:35Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Праздники сегодня.

Международный день солидарности молодежи

По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity). Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Именинники сегодня: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков

Народный календарь:

Антип Водогон

Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви.

В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.

Также Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике.

Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди. На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день считался неблагоприятным для посадок.

Этот день в истории:

1800 - Основана Библиотека конгресса США

1833 - День рождения газировки - в США запатентована газированная вода

1942 - родилась Барбра Стрейзанд - американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер

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Понедельник, 24.04.2017

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