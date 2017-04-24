24 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

Праздники сегодня.

Международный день солидарности молодежи

По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity). Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.

Этот памятный день служит еще одним поводом, чтобы привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Именинники сегодня: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков

Народный календарь:

Антип Водогон

Антипа Пергамский, память которого отмечается в этот день, был учеником Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви.

В народе Антипа считали исцелителем от зубной боли. Когда у крестьянина заболевал зуб, на него клали серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта и делали в ней дырочку. После этого монетку вешали на икону святого Антипа. По поверью, боль должна была быстро утихнуть.

Также Антипа называли Водогоном — поскольку в его день половодье было на самом пике.

Наблюдали в этот день и за погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много грибов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди. На Антипа крестьяне никогда не проводили полевые работы — семян не сеяли, рассаду не высаживали. Этот день считался неблагоприятным для посадок.

Этот день в истории:

1800 - Основана Библиотека конгресса США

1833 - День рождения газировки - в США запатентована газированная вода

1942 - родилась Барбра Стрейзанд - американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер