В чем тайный смысл Радоницы и почему ученики Христа умирали только мученической смертью

Почему сегодня сначала нужно идти в храм, а потом на кладбище.

Во вторник второй недели после Пасхи, 25 апреля, православная церковь установила Радоницу. Чаще всего в этот день начинается настоящее паломничество на могилы родственников, которое продолжается вплоть до выходных. В нашей традиции принято в этот день поминать умерших с едой и алкоголем. Однако верно ли это и как на самом деле нужно провести этот день, а также — о ком еще вспоминать, мы узнали у наместника Киево-Печерской лавры владыки Павла.

Владыка, почему этот день называют Радоница и что значит Пасха для усопших?

День Радоницы отмечают через день после Антипасхи, или же Фоминого воскресенья. Напомню читателям, что апостол Фома сыграл очень важную роль — стал одним из доказательств воскресения Христового. После крестной смерти Христа именно апостол Фома был более всех удручен и почти утратил веру в слова своего учителя. Когда же Христос явился ученикам, Фомы с ними не было. Восторгам учеников Фома не поверил и сказал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю". И вот, спустя семь дней, когда все ученики были вместе, Господь снова явился им.

Фома уже был со всеми и вложил таки руки в раны Христа?

Да, в этот раз Фома был со всеми учениками, но вот в том, что он вложил руки в раны, сложилось иначе. Вспомним Евангелие от Иоанна. "Поднеси сюда свой перст, — сказал Спаситель Фоме, — и посмотри на Мои руки, поднеси руку Мою и вложи в ребра Мои, — и не оставайся в неверии, но верь!" Фома с восторгом и благоговением смотрел на Господа, забыв свои прежние слова и сказал — Господь мой и Бог мой!. И тогда Господь кротко сказал: "Ты поверил, когда увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие". Радоница, которая следует за Антипасхой, — это праздник радости за наших усопших близких, которые уже завершили свой путь и перешли в жизнь Вечную со Христом. Это праздник нашей искренней веры в милость Божию и наше воскресение для Вечности.

А откуда пошла традиция поминать на кладбищах?

Есть свидетельства Иоанна Златоуста о том, что Радоница отмечалась на христианских кладбищах еще в IV веке после Рождества Христового. Но, конечно, нынешние "пиры" на кладбищах ничего общего с Радоницей не имеют.

Что же нужно делать в Радоницу?

Главное — прийти в храм, помолиться. Оставьте панихиду (печенье, масло, яйца, вино, хлеб для литургии — или что сможете), а только потом уже зайдите на кладбище к могилкам родных и близких. Главное — придите в храм, еще раз повторю. Это важнее. Вообще, свечи, фотографии, водку на могилках лучше не оставлять. Это, скорее, какая-то языческая традиция. Придите, уберите могилку, повспоминайте о своих умерших близких все лучшее и светлое, порадуйтесь о том, что у нас есть возможность спасения и жизни Вечной. Это главное! А вместо распития алкоголя лучше вспомнить, как страдали и погибали за веру во все времена.

Владыка, а как вы думаете, почему апостолов подвергали таким страшным пыткам? И распинали, и кожу снимали, и камнями били, и копьями закалывали… Почему такая жестокость, ведь все они, кроме Иоанна, умерли мученической смертью?

Вернее сказать, что последователи Христовы умирают своей смертью, только удел у них был мученический. Все от того, что Господь наш Иисус избрал мученический крест свой. И после этого враг рода человеческого дьявол приносит устрашающие испытания для верующих людей.

Зачем? Чтобы люди боялись верить?

Чтобы боялись пострадать за веру, испытывать муки и пытки. Каждый человек умирает, а вот умереть за Христа — это честь и подвиг. Как апостолу Павлу отсекли голову, как Варфоломею сняли кожу, как сожгли Фому. Дьявол хотел устрашить муками и страданиями. Но для истинного христианского сердца нет ничего страшнее, чем отказаться от Бога и жить без Него. В страданиях своих они соединяются с Христом. У верующих есть важное преимущество — они не боятся смерти и ра

ГЛАЗАМИ ВЛАДЫКИ: МУЧИТЕЛЬНАЯ СМЕРТЬ АПОСТОЛОВ

Апостол Петр

Опасаясь злобы императора Нерона, наложницы которого приняли христианскую веру и отказались служить ему, ученики апостола Петра уговорили того тайно покинуть Рим, чтобы спастись. Когда он подошел ночью к городским воротам, то увидел — навстречу ему идет Иисус Христос. Изумленный Петр поклонился и спросил: "Куда идешь, Господь?" — "Иду в Рим снова распяться", — отвечает Иисус и тут же становится невидим. Петр укорил себя за желание сбежать, вернулся в Рим и был арестован вместе с другими христианами.

Всех пленных Нерон осудил на казнь через усечение мечом. Петра же подвергли еще более жестокому наказанию — через распятие на кресте. Петр умолил распинателей, чтобы его распяли головой вниз. Он не осмелился уподобиться в своем распятии Господу и желал преклонить голову свою под ноги Его. Желание его исполнили. Апостол Петр умер в неимоверных муках. Его ученик, святой Климент, выпросил тело своего учителя, снял с креста и вместе с другими христианами с честью похоронил в Риме. Голова же его была перенесена в Константинополь, потом в Венгрию.

Апостол Андрей Первозванный

В городке Патры (Греция) правитель Егеат заставлял апостола принести жертву языческим богам, на что в ответ тот проповедовал Христа Распятого. Сначала Егеат велел троим бить его. Семь раз сменялись бившие, падая от изнеможения, но апостол выжил и не отказался от Христа. Тогда Егеат приказал распять его, но не прибивать к кресту гвоздями, а привязать за руки и ноги, чтобы он дольше оставался жив и терпел ужасные мучения.

Когда апостола вели на распятие, народ вокруг стал негодовать, но Андрей Первозванный просил людей не препятствовать и продолжал проповедовать. После проповеди сам снял свои одежды и отдал их мучителям. Распинатели привязали руки и ноги апостола веревками, и так распяли его. Крест этот имел особую форму — буквы Х — и после того стал называться Андреевским.

Около креста собралось 20 тысяч возмущенных такой жестокой казнью проповедника людей. Егеат, убоявшись народа, пошел сам снять апостола с креста. Только апостол сказал ему: "Если ты хочешь верить во Христа, то, как я обещал, отверзается тебе дверь благодати Христовой. Но если пришел ты только затем, чтобы снять меня со креста, то знай: пока я жив, не могу быть снятым с него… Сожалею о тебе, Егеат, потому что тебя ждет самим же тобой уготованная верная погибель".

Слуги Егеата все же попытались снять апостола, но не смогли даже прикоснуться к нему. У тех, кто пытался, замирали руки. Наконец взмолился апостол: "Прими меня, мой Учитель!" Пока продолжалась его молитва, совершилось чудо, видимое всем народом. Как будто яркая молния, озарил св. Андрея с неба свет, который сиял так, что стоящие рядом не могли смотреть на апостола. Полчаса озарял святого Андрея чудный небесный свет, а когда он исчез, апостол отошел ко Господу.

Тогда жена Егеата попросила слуг снять мученика с креста, помазала драгоценными ароматами и положила в новом гробе. Егеат вскоре умер посреди города. Мощи апостола были сначала в Константинополе, а потом торжественно перенесены в Италию, на родину Андрея Первозванного.

Апостол Филипп

В Малой Азии апостола Филиппа, апостола Варфоломия и их ученицу Мириамию нещадно били прямо посреди города Иерополя за проповеди. Градоначальник, поддавшись убеждениям волхвов, велел снять одежды с апостола Филиппа, думая, что в его одеждах скрыты какие-то чары. Святому просверлили пятки и, продев в них веревки, повесили его на крест вниз головой перед дверьми храма ехидны — богини, которой поклонялись жители Иерополя. В распятого с ругательствами бросали камни.

Когда стали распинать Варфоломея, началось землетрясение, земля разошлась, и в расщелины упали градоначальник, жрецы и многие, кто были с ними рядом. В страхе жители бросились снимать распятых. Варфоломия смогли снять, а вот св. Филиппа, которого повесили очень высоко, снять так и не смогли. Перед смертью апостол обратился к Богу, чтобы помиловал его врагов. Неожиданно земля вернула из недр своих всех, кроме градоначальника и жрецов, и тогда жители единодушно приняли христианство.

На месте кончины святого Филиппа через три дня выросла виноградная лоза, в знамение того, что святой, пролив кровь на земле за Христа, вкушает вечное блаженство в Царствии Небесном. Его мощи находятся в Риме, в храме Двенадцати Апостолов.

Апостол Матфей

Святого обманом заманили в дом волхва Фульвиана, где положили на землю и крепко прибили к ней большими гвоздями руки и ноги. На него положили множество сухих ветвей, сверху наложили смолы и серы и все это зажгли. Но внезапно огонь охладел, пламя угасло, и все увидели апостола живым и славящим Бога. Тогда многие воздали хвалу Господу, но Фульвиан пришел в ярость, снова велел принести хвороста, смолы и 12 золотых идолов своих. Поставил их вокруг костра, мечтая сжечь в пепел святого Матфея. Апостол усиленно молился, и пламя вдруг со страшным шумом перебросилось на идолов. Некоторые, как воск, тут же растаяли, а из оставшихся вышло пламя в образе змея и устремилось на Фульвиана. Волхв бросился прочь, но пламя двигалось за ним. Тогда Фульвиан попросил апостола избавить его от огня. После молитвы апостола пламя угасло, после чего волхв хотел вытащить святого и оказать ему почести. Но апостол сотворил предсмертную молитву и отошел ко Господу.

Сначала тело святого покрыли богатыми одеждами и положили в золотой одр, но к вечеру волхв снова засомневался и велел переложить святого в железный ковчег и бросить в море. На следующую ночь Матфей явился епископу Платону и попросил вынести его мощи на берег, четко указав место. Христиане утром действительно нашли ковчег, а Фульвиан, узнав об этом чуде, наконец уверовал во Христа и через время при крещении получил имя Матфея.

Апостолы Иаков Алфеев и Зилот

Святой Иаков Алфеев проповедовал имя Христово в Египте. На границе с Палестиной язычники пригвоздили его к кресту. Зилот проповедовал в Египте и Персии, пока по настоянию жрецов в Персии святого не схватили и не предали страшной казни — распилили.

Апостол Иуда Иаковлев

Иуда был сыном Иосифа Обручника и считался самым близким родственником Иисуса Христа. Завершил свое апостольское служение в Армении. Идолослужители бросили его в темницу, долго терзали и мучили его, но он все принимал с молитвой. Тогда его возвели на гору Арарат, распяли на кресте и пронзили стрелами.

Апостол Матфий

Был причислен к 12 апостолам вместо отпадшего из числа их Иуды-предателя. Матфий проповедовал в Иерусалиме и был замучен первосвященниками иерусалимскими, которые за проповедь о Христе велели побить апостола камнями. Около Иерусалима было место, называемое Вефласила, что значит "дом побиенных камнями", где по обыкновению совершалась казнь осужденных. По еврейскому закону нужно было, чтобы два свидетеля положили руки на голову осужденного, для засвидетельствования того, что обвиняемый действительно хулит Бога, и первые бросили камни. Святой попросил, чтобы брошенные ими первые два камня положили с ним в гроб, в свидетельство страдания его за Христа. Согласившись, народ стал бросать в апостола камни. Когда святой был уже мертв, ему отрубили голову секирой, чтобы показать, будто Матфий был противником римского правительства, и снять с себя вину за его смерть. Христиане погребли тело мученика.

Апостол Варфоломей

Ученик Христа носил пурпурную одежду, и Христос однажды, указав на нее, сказал Варфоломею, что он впоследствии разорвет одежду тела своего… Так и случилось. В Армении брат царя Астиаг велел заковать святого в кандалы, долго мучил и пытал, а потом распял на кресте вниз головой. Но апостол продолжал уповать на Господа, и Астиаг в гневе приказал содрать с него кожу. Так исполнилось пророчество Христа… После Астиаг приказал отрезать страдальцу вместе с кожей еще и голову. Святой скончался в ужасных муках. Верующие сняли с креста его тело и вместе с главой положили в оловянный ковчег и предали погребению в городе Албаке.

Апостол Фома

В Индии царь и волхвы решили во что бы то ни стало умертвить проповедника. Царь, сделав вид, будто желает увидеть какое-то чудо от святого Фомы, пошел с ним из города в сопровождении воинов. А потом приказал пятерым воинам ввести апостола на гору и заколоть его там копьями. За святым апостолом шли его ученики, в числе которых был и царский сын. Перед смертью апостол Фома рукоположил сына царя в диаконы, а второго своего ученика — в иереи, и завещал заботиться о христианах, после чего воины прокололи апостола своими копьями. Ученики похоронили своего учителя, после чего вернулись в город и продолжили его дело.

Апостол Иаков Зеведеев

Неверующие во Христа иудеи побудили царя Ирода, владевшего тогда всей Иудеей, начать гонения и убить святого Иакова за его проповеди. Воины схватили Иакова, а Ирод велел отсечь ему голову. Когда святой Иаков был уже осужден на смерть, один из оклеветавших его по имени Иосия, видя мужество апостола, уверовал во Христа и стал умолять Иакова простить ему грех, содеянный по неведению. "Мир тебе", — сказал Иосии святой апостол, обняв и поцеловав его. После оба они преклонили головы свои под меч и в одно время скончались. Ученики отнесли его тело в испанский город Сан-Яго.