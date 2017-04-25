25 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

Праздники сегодня.

Международный День ДНК

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), признает важность генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

День дочери

Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестёр является День дочери (Daughter's day).

Основная задача организации Дня дочери – привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Всемирный день борьбы против малярии

Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day), отмечаемый ежегодно 25 апреля, учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на ее 60-й сессии в мае 2007 года. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.

Именинники сегодня: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей

Народный календарь:

Василий Парильщик

Святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. Однако народ, как часто бывает, переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне.

Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Этот день в истории:

1792 - Во Франции введена казнь при помощи гильотины

1901 - В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера

1940 - Аль Пачино американский актер театра и кино, режиссер