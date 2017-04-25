25 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

25.04.17 15:03Сколько просмотров этой статьи30Сколько комментариев этой статьи0

Праздники сегодня.

Международный День ДНК

Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник – Международный День ДНК (DNA Day), признает важность генетики и научных достижений, сделанных в этой области.

Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

День дочери

Логическим продолжением череды семейных праздников, когда чествуют мать, отца, сына, братьев и сестёр является День дочери (Daughter's day).

Основная задача организации Дня дочери – привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Всемирный день борьбы против малярии

Всемирный день борьбы против малярии (World Malaria Day), отмечаемый ежегодно 25 апреля, учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на ее 60-й сессии в мае 2007 года. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.

Именинники сегодня: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей

Народный календарь:

Василий Парильщик

Святого, память которого отмечают в этот день, звали Василием Парийским. Однако народ, как часто бывает, переиначил прозвище святого и начал именовать его Парильщиком. Объяснение нашлось быстро. «На Василия весна землю парит», — подмечали крестьяне.

Землю иногда одушевляли; в этом случае о ней говорили: «Парится, как старуха в бане». Если поговорка оправдывалась, и солнце действительно хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать на хороший урожай.

Этот день в истории:

1792 - Во Франции введена казнь при помощи гильотины

1901 - В штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера

1940 - Аль Пачино американский актер театра и кино, режиссер

Похожие новости

20.04.17 11:1620 апреля - именины, приметы, день в истории

17.04.17 09:0017 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

12.04.17 12:0212 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

06.04.17 09:006 апреля - праздники, именины, народные приметы, день в истории

24.03.17 12:0024 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 25.04.2017

Закругление верхнее-левое

15:37В США казнили двух человек из-за "просрочки" смертельных инъекций

15:25Со здания суда в Николаеве сорвали государственную символику

15:13Во Львовской области возле трассы нашли тело женщины

15:0325 апреля - праздники, именины, приметы, день в истории

14:58РФ будет поставлять электричество в Луганск

14:44Путин сравнил себя с морским ангелом

14:29Порошенко завтра встретится с Лукашенко

14:17ГП «НМТП» возобновляет стивидорную деятельность

14:01Срыв концерта Поляковой: Вам сказали фас и вы как дураки повелись! Я никогда не выступала в Крыму, в ЛНР и ДНР (ВИДЕО)

13:48В Украине резко подорожал борщ

13:36До слез: на место гибели известного велогонщика прилетел его попугай

13:25Курс доллара в Украине упал до минимума с начала года

12:58Николаевский суд возобновил рассмотрение дела Романчука после перерыва

12:43Потепление принесет дожди и грозы

12:17Массовая драка девушек-хоккеисток на чемпионате Казахстана

12:00В Украину завезли большую партию новеньких иномарок

11:48Где сегодня в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

11:31Большинство николаевцев хотят, чтобы в городе построили крематорий

11:16В Японии 12-летняя девочка проведет бой против 24-летней соперницы

10:59В Кении автобус столкнулся с грузовиком: десятки погибших

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

11.04.17 15:452130

Николаевцам на публичной лекции расскажут о деятельности ОУН в области

11.04.17 15:571920

На Николаевщине дорожники засыпают ямы «особенной» землей (видео)

11.04.17 16:001650

Николаевские школьники стали призерами Всеукраинского конкурса исследовательских работ Малой академии наук

11.04.17 16:232080

Зозуле не удалось найти новую команду

Самые читаемые

18.04.17 18:5328290

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:229510

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006390

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

14.04.17 15:015220

Поздравление с Пасхой от Владислава Чайки

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика