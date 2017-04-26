У Миколаєві вшанували 31-річницю аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства — вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Ця велика трагедія забрала багато життів та завдала великої шкоди всьому світу.

Сьогодні у Миколаєві біля монументу «Скорботний янгол Чорнобиля» пройшов мітинг-реквієм з покладанням квітів. На скорботний захід прийшло декілька сотень миколаївців.

«Ми вдячні всім, хто займався ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи. В Миколаївській області проживають більше 6 тисяч осіб, які мають статус ліквідатора або постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. В області та районах передбачені спеціальні програми, які забезпечують соціальний захист цих категорій осіб.

Це і медичне забезпечення, і допомога в оздоровленні, одноразові виплати. Від Миколаївської облдержадміністрації я дякую всім, хто захистив нас від «невидимого ворога». Бажаю всім здоров’я, добробуту і мирного неба над нашими головами», - звернулась до присутніх в.о. директора департаменту соціального захисту населення Любов Бєлкіна.

Загиблих ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшанували хвилиною мовчання. Молебен за загиблими відправили священнослужителі Української Православної Церкви.