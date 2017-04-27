27 апреля - именины, приметы, день в истории

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Народный календарь:

Мартын Лисогон

Будущий святой Мартин, которого чествуют в этот день, жил в Константинополе и носил титул папы Римского.

Лисогоном святого Мартина прозвали за то, что в народе верили: именно в его день лисицы покидают старые норы и роют новые. Считалось, что в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками.

В этот день вспоминали и ворона. Говорили, что на Мартына он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу.

Этот день в истории:

1908 - Фигурное катание — вид спорта впервые был включен в программу Олимпийских игр

1908 - Открылись IV летние Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания)

1927 - родился Евгений Моргунов - советский актер, режиссер, Заслуженный артист РСФСР

1965 - День рождения памперсов — в США запатентованы подгузники «Памперс»