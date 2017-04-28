Николаевской библиотеке присвоят имя Виктора Крисенко

В пятницу, 28 апреля, исполнительный комитет Николаевского городского предварительно согласовал проект решения о присвоении библиотеке-филиалу №10 Централизованной библиотечной системы для взрослых имени Почётного гражданина г. Николаева Виктора Иванович Крисенко.

Как рассказала и.о. начальника управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Ирина Бондаренко, ещё в 2014 году к городскому голове поступило обращение по поводу присвоения этой библиотеке в Широкой Балке имени этого человека.

Она отметила, что Виктор Крисенко как депутат горсовета трёх созывов очень многое делал для Широкой Балки, активно сотрудничал с библиотекой. Но вопрос на время отложили из тех соображений, что присваивать имя этого человека библиотеке, которая на тот момент имела не самый привлекательный вид, будет неэтично.

За это время библиотеку капитально отремонтировали и провели общественное обсуждение, на котором жители микрорайона поддержали идею названия библиотеки.

Вопросов или сомнений у членов исполкома проект решения не вызвал и был поддержан. Далее вопрос будет вынесен на сессию городского совета.