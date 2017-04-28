В Николаеве вспоминали трагическую страницу истории армян

28.04.17 12:29Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Ровно 102 года назад мир содрогнулся от непознанной ранее жестокости со стороны Османской империи, политика которой была направлена на истребление армянского народа Западной Армении, Киликии и других провинций.

Опираясь на идеологию «пантюркизма», истребляли мужчин, убивали интеллигенцию, высылали женщин и детей.

По историческим данным, за 1915-1916 гг. было уничтожено более полутора миллиона армян. В 1920-1923 гг. массовая резня набрала особую силу: в провинциях Киликии, Смирны, Понта резне подверглись греки и армяне. Таким образом, во время «великой резни», были зверски убиты лучшие умы Армении, среди которых: Григор Зохраб (писатель, публицист, адвокат), Даниэль Вааружан (поэт), Сиаманто(поэт), Рубен Севак (поэт, прозаик, переводчик) и многие другие талантливые люди Армении. Этот первый геноцид в истории является одним из самых жестоких преступлений по отношению к мирному населению.

Сейчас, в мирное время, мы считаем своим долгом помнить о невинно павших.

Похожие новости

14.04.17 12:18История пасхального кулича

31.03.17 11:41Из мехового магазина в центре Николаева вынесли соболиных и норковых шуб на два миллиона гривен

30.03.17 14:54В Николаеве полиция через соцсети проникла внутрь финансовой пирамиды

29.03.17 21:08В Николаеве завтра синоптики обещают теплую и дождливую погоду, с прояснениями

29.03.17 09:15«Николаевводоканалу» дали месяц на ликвидирование «мест раскопок» на дорогах

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 28.04.2017

Закругление верхнее-левое

17:21"Я просто не реагирую на критику", - мэр Николаева

17:00Провалившийся асфальт в Николаеве обещают отремонтировать до конца мая

16:4152-летняя Алена Апина снялась в эротическом клипе

16:27Энтони Джошуа оказался на 4 кг тяжелее Кличко за сутки до боя

16:09В Миколаєві виступить відомий український науковець Ярослав Грицак

15:26Стивен Хокинг: Искусственный интеллект убьет человечество

15:05Клип «Экстаз» группы «Ленинград» собрал 2 млн просмотров за сутки‍

14:49Психиатрическая помощь нужна почти 2 млн жителям Украины – Минздрав

14:31Китай построит собственную орбитальную станцию к 2022 году

14:19Юрий Любаров назначен начальником управления культуры в Николаевском горсовете

14:05Никогда не держите орхидею дома! В офисе — можно, дома — нет

13:45Вступили в силу новые правила движения по кольцу

13:34У николаевских гребцов на кубке Украины среди юниоров медали золотые и бронзовые

13:03Губернатор Николаевщины «осудил» депутатов облсовета, не признавших РФ странной-агрессором

12:4828 апреля: какой сегодня праздник

12:38За расходами украинцев установят тотальную слежку

12:29В Николаеве вспоминали трагическую страницу истории армян

12:19Сахарный гигант запустил в Украине оросительный комплекс

12:04Николаевский нардеп уличил во лжи своего коллегу

11:45Украинцев просят пока не ездить в Македонию

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

14.04.17 17:332080

Теракт в центре Иерусалима: зарезана британка

14.04.17 17:491780

Жители Балаклеи получат деньги за утраченное жилье

14.04.17 18:002230

Глава "Азова" Билецкий призвал взять Донбасс силой (видео)

14.04.17 18:152420

В Николаеве лечебным учреждениям выделено 7 млн гривен на программу "Доступные лекарства"

Самые читаемые

18.04.17 18:5329190

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:2210090

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 08:006840

Суббота перед Пасхой, что нельзя делать, что можно, приметы и обычаи

15.04.17 21:514540

Стартовала акция для молодежи «Николаевщина профессиональная»

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика