В Николаеве вспоминали трагическую страницу истории армян

Ровно 102 года назад мир содрогнулся от непознанной ранее жестокости со стороны Османской империи, политика которой была направлена на истребление армянского народа Западной Армении, Киликии и других провинций.

Опираясь на идеологию «пантюркизма», истребляли мужчин, убивали интеллигенцию, высылали женщин и детей.

По историческим данным, за 1915-1916 гг. было уничтожено более полутора миллиона армян. В 1920-1923 гг. массовая резня набрала особую силу: в провинциях Киликии, Смирны, Понта резне подверглись греки и армяне. Таким образом, во время «великой резни», были зверски убиты лучшие умы Армении, среди которых: Григор Зохраб (писатель, публицист, адвокат), Даниэль Вааружан (поэт), Сиаманто(поэт), Рубен Севак (поэт, прозаик, переводчик) и многие другие талантливые люди Армении. Этот первый геноцид в истории является одним из самых жестоких преступлений по отношению к мирному населению.

Сейчас, в мирное время, мы считаем своим долгом помнить о невинно павших.