28 апреля: какой сегодня праздник

28.04.17 12:48Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Если вы спросите: «Какой сегодня праздник?», то мы для вас уже подготовили несколько ответов

Всемирный день охраны труда

Всемирный день охраны труда ежегодно чествуется 100 странами мира. Учрежден праздник был в 1996 году по инициативе МОТ (Международной организации труда). В рамках события каждый год 28 апреля проводятся различные мероприятия, направленные в первую очередь на то, чтобы общественность обратила внимание на нерешенные проблемы в сфере труда. Первые акции по данному вопросу были проведены в 2003 году. Всемирный день охраны труда начали отмечать в честь дня памяти погибших и пострадавших на производстве работников.

Ежедневно около пяти тысяч человек получают несовместимые с жизнью травмы на производстве. Многие также приобретают так называемые «профессиональные» болячки, страдают от несчастных случаев и других травмирующих ситуаций.

С Всемирным днем охраны труда принято поздравлять не только работников охраны труда, но и всех людей, так или иначе связанных с работой на производстве, всех тех, чья жизнь постоянно подвергается определенному риску.

28 апреля в народном календаре

Пудов день

Сегодня христиане чествуют память апостолов Аристарха, Трофима и Пуда, которые являлись ближайшими учениками Павла и вместе с учителем проповедовали Евангелие. 28 апреля пчеловоды уделяли большое внимание пчелам, проверяя, хорошо ли те пережили зиму. Если к этому времени на полях расцветали первые одуванчики, то ульи устанавливались на свежем воздухе. Старики подмечали, что обычно в этот период начинали распускаться почки рябины и калины. Из них в старину изготавливали целебные и общеукрепляющие снадобья, которые обладали успокоительным и болеутоляющим эффектами.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ

1686 — Исаак Ньютон представил Королевскому обществу первый том своего монументального труда «Математические начала натуральной философии».

1906 — Начало работы Всемирной выставки Экспо-1906 в городе Милане, Италия.

1910 — В ночь с 27 на 28 апреля Клод Грэхем-Уайт, пытаясь обойти Луи Полана, также принимавшего участие в гонке по маршруту Лондон — Манчестер с призовым фондом в 10 000 фунтов стерлингов, совершил первый в Великобритании зарегистрированный ночной полет на аэроплане, передает корреспондент ДжоИнфоМедиа Георгий Полтавчук.

1945 — Казнены итальянский диктатор Бенито Муссоллини и его любовница Клара Петаччи.

2016 — С космодрома Восточный был осуществлен первый пуск ракеты.

Именины 28 апреля

Петр, Павел, Трофим, Савелий, Мстислав, Кондрат, Виктор, Андрей, Василиса, Анастасия, Аристарх, Лукьян, Зосима, Фока, Валерия, Яков, Федор.

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Пятница, 28.04.2017

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