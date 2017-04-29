29 апреля: какой сегодня праздник

29.04.17 10:47Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 29 апреля, в мире отмечается несколько интересных праздников.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНУЮТ

Международный день танца — этот праздник, посвященный всем стилям танца, начали отмечать с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как «отец современного балета».

День астрономии — старт празднику был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Даг Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.

Международный день ветеринарного врача — Праздник отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля во многих странах мира. Этот день был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году.

День памяти жертв применения химического оружия — отмечается с 2006 года. Годом ранее прошла X конференция государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, стало известно rsute.ru. Делегаты приняли решение учредить новый международный день и выбрали для него дату — 29 апреля. В этот день в 1997 году Конвенция вступила в силу.

Именины в этот день празднуют:

Екатерина, Роберт, Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил и Ника.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ

1770 — английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

1897 — выступление на заседании Лондонского королевского общества английского физика Джозефа Томсона об открытии им электрона.

1905 — американец Дэниел Мелони осуществил первый полет на планере, запущенном с аэростата.

1913 — Гидеон Сундбек, эмигрировавший в Америку шведский инженер-электрик, получил патент на застежку-молнию.

1935 — на британских дорогах впервые появились светоотражающие устройства типа «кошачий глаз», придуманные всего год назад изобретателем из Йоркшира Перси Шо.

1942 — писатель Герман Гессе закончил работу над главной книгой своей жизни — романом «Игра в бисер».

1945 — освобождение союзниками концлагеря Дахау.

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

1875 — Рафаэль Сабатини, английский писатель итальянского происхождения, автор приключенческих романов о Капитане Бладе (умер в 1950).

1899 — Дюк Эллингтон (умер в 1974), американский джазовый пианист, композитор, дирижер.

1917 — Майя Дерен (умер в 1961), американский режиссер-авангардист и теоретик кино (родом из Украины).

1942 — Клаус Форман, немецкий дизайнер, бас-гитарист, друг «The Beatles».

1958 — Мишель Пфайффер, американская киноактриса («Опасные связи», «Волк», «Замужем за мафией», «Бэтмен возвращается»).

1970 — Ума Турман, американская актриса, кавалер ордена Искусств и литературы.

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