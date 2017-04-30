Сегодня верующие отмечают православный женский день — праздник святых жен-мироносиц

30.04.17 08:00Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Мироносицы были первыми, кто пришел ко гробу, неся миро, чтобы помазать им тело Христа

"30 апреля — праздник святых жен-мироносиц:

Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Марфы и Марии, Саломии, Иоанны, Сусанны и других, которые следовали за своим Учителем даже в те минуты, когда Его оставили практически все, — говорит наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел. — Они были первыми, кто пришел ко Гробу Господнему после Его крестной смерти, чтобы принести миро и помазать тело Христа. Именно они первыми увидели, что камень гроба отвален, именно им ангел возвестил, что Тот, кого они ищут, воскрес и ждет их в Галилее.

Вместе с женами-мироносицами были праведный Иосиф и Никодим Аримафейский, которые пошли к Пилату с просьбой забрать тело Христа. Они не убоялись попросить у Пилата тело Христа, чем сделали для Божией Матери самую большую услугу. Они сняли тело Христа после распятия, перенесли во гроб, пока все подкупленные воины смеялись и кощунствовали. Разделяя печаль Божией Матери, именно они похоронили Христа, как положено по обычаю. И вместе с тем удостоились великой чести быть самыми близкими к Христу, держать на своих руках умершее тело Христа, но вечно живого Бога!

Есть и сегодня подобные мироносицам жены, и подобные Иосифу и Никодиму мужи, которые, жертвуя своими личными интересами, временем, несут в мир слово Божие, отстаивая Истину во Христе. Ими руководит безграничная любовь к нашему Творцу и желание помощи во спасении заблудших душ. Жены-мироносицы следовали и следуют за Христом до сегодняшнего дня, подавая пример материнской любви, преданности Церкви.

Я спешу поделиться восторгом о том, что любовь не может победить даже сама смерть. Мама идет на любое испытание, лишь бы было хорошо ее детям, семье. Сегодня день, когда святая церковь поздравляет всех женщин. С православным женским днем, дорогие женщины! Мира, здоровья, спасения. Да хранит вас всех Господь!".

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