В Крыму нашли затопленный в Первую Мировую корабль

30.04.17 15:45Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Экипаж минного заградителя Прут сам затопил корабль, чтобы не сдаваться противнику.

У берегов Севастополя установили точное место русского минного заградителя Прут, экипаж которого в годы первой мировой войны затопил корабль, чтобы не сдаться германо-турецкому крейсеру Goeben, пишет РИА Новости.

В Первой мировой войны Турция выступила против России на стороне Германии, немецкие крейсеры Goeben и Breslau под турецким флагом в конце 1914 года подошли к Севастополю и обстреляли город.

Тогда же Goeben столкнулся с Прутом, после чего 29 октября 1914 года завязался бой, рассказал участник экспедиции, старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

Немецкий крейсер намного превосходил Прут размерами, броней и вооружением (150-миллимитровые орудия против 47-миллиметровых пушек).

"Это был один из крейсеров-рейдеров, который мог действовать без эскадры. В результате Goeben приказал экипажу Прута сдаться, в ответ минный заградитель начал отстреливаться и пытаться уйти к Севастополю", - рассказал Лебединский.

Понимая, что уйти от немецкого крейсера и еще двух турецких миноносцев не удастся, моряки поврежденного в ходе боя корабля открыли кингстоны и взорвали днище, чтобы затопить его и не сдать врагу.

Часть экипажа успела высадиться на шлюпки, но около 50 человек погибло, в том числе корабельный священник отец Антоний. Священник уступил свое место в шлюпке матросу и остался на тонущем корабле, рассказал Лебединский.

Затонувший корабль находится на глубине 108 метров, экспедиция планирует по возможности поднять экспонаты с корабля для размещения их в музее ЧФ в Севастополе, а месту гибели корабля придать статус воинского захоронения с последующей его регистрацией.

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