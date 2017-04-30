Ушел из жизни украинский поэт Борис Олийнык

30 апреля в возрасте 82 года умер известный во всем мире украинский поэт Борис Олийнык. После длительной болезни его не стало в Национальном Институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

30 апреля не стало украинского поэта Борис Олийныка. Он скончался в возрасте 81 года после длительной болезни. Об этом в "Фейсбуке" написал журналист Михаил Маслий.

30 апреля в 11:45 на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни в Национальном Институте хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова НАМН Украины почил с Богом легендарный украинский поэт, человек-эпоха Борис Олейнык, - написал он.

Борис Ильич Олейнык - автор более 40 книг поэзии и публицистики, издаваемых на Украине и в других республиках СССР. Поэзия украинского автора переводилась на русский, итальянский, чешский, словацкий, польский, сербохорватский, румынский и другие языки.