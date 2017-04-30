При восхождении на Эверест умер самый известный в мире альпинист

30.04.17 19:09Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

30 апреля во время акклиматизации на Эвересте умер один из самых известных современных альпинистов Ули Штек. Швейцарец поскользнулся и упал с большой высоты.

Швейцарский альпинист Ули Штек при попытке восхождения на Эверест и Лхоцзе. Он собирался подняться на вершину без кислородного баллона, но из-за акклиматизации он, вероятно, поскользнулся и упал. Его тело нашли на Эвересте, после чего на вертолете перевезли в столицу Непала Катманду, передает Русская служба ВВС.

В 2012 году Штек уже поднимался на Эверест без кислородного баллона, а в 2015 году он покорил все 82 альпийских пика выше 4 тысяч метров за 62 дня. Ули Штек установил несколько рекордов по сверхбыстрому одиночному подъему по классическим маршрутам.

Он также способствовал популяризации альпинизма благодаря приключенческим фильмам, снятым по мотивам его восхождений. Штека прозвали "швейцарской машиной" за его беспощадно методический подход к делу и нечеловеческую выносливость.

В 2015 году он взошел на одну из самых знаменитых вершин в мире - Северную стену Эйгера - всего за 2 часа 47 минут. Это немыслимый результат для первых альпинистов, у которых этот путь занимал несколько дней.

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