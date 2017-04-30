Умер знаменитый танкист и поэт Ион Деген: биография, стихи, википедия

В Израиле на 92-м году жизни скончался советский танкист, участник Великой Отечественной войны, поэт Ион Деген.

О его смерти сообщает РИА Новости, ссылаясь на председателя Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма Абрама Гринзайда.

«Мне только что сообщили, что Деген умер. Он очень болел. Ион для нас был знаменем, мы его очень ценили», - отметил Гриинзайд.

У этого талантливейшего человека очень насыщенная биография. Родился Ион Лазаревич Деген 4 июня 1925 года в Могилев-Подольском (Украинская СССР) в семье фельдшера. Уже в 12 лет пошел работать помощником кузнеца. В подростковом возрасте увлекался литературой, а также зоологией и ботаникой. Окончив в 1941 году девятый класс, он пошел работать вожатым в пионерском лагере.

Летом 1941 года добровольцем пошёл на фронт в истребительный батальон, состоящий из учеников девятых и десятых классов. Красноармеец. Воевал в составе 130-й стрелковой дивизии. Был ранен при выходе из окружения. Попал в полтавский госпиталь; по счастливому стечению обстоятельств избежал ампутации ноги.

В июле 1941 года добровольцем пошёл на фронт в истребительный батальон в составе 130-й стрелковой дивизии. При выходе из окружения его ранили и он попал в полтавский госпиталь. Ему чудом удалось избежать ампутацию ноги.

Летом 1942 года его зачислили в отделение разведки 42-го отдельного дивизиона бронепоездов, дислоцированного в Грузии. И вновь его ранили при выполнении задания в тылу противника. Выписавшись из госпиталя, он стал курсантом 21-го учебного танкового полка в городе Шулавери, позднее его перевели в 1-е Харьковское танковое училище (Чирчик). Окончив его с отличием, Ион Деген получил звание младшего лейтенанта.

В июне 1944 года назначен командиром танка во 2-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду под командованием полковника Е. Е. Духовный. Он участвовал в Белорусской наступательной операции 1944 года.

После войны он решил посвятить свою жизнь медицине. В 1951 году он с отличием окончил Черновицкий медицинский институт и уехал на работу в Киев. До 1977 года, работал ортопедом-травматологом в больницах Киева. А 18 мая 1959 года осуществил первую в медицинской практике реплантацию конечности — предплечья. Ион Деген репатриировался в Израиль в 1977 году. Там он также работал врачом-ортопедом.

Ион Деген писал не только научные труды по медицине. Он является автором книг Из дома рабства», «Стихи из планшета», «Иммануил Великовский», «Портреты учителей», «Война никогда не кончается», «Голограммы», «Невыдуманные рассказы о невероятном», «Четыре года», «Стихи», «Наследники Асклепия». Его очерки и статьи публиковали журналы Израиля, России, Украины, Австралии, США и других стран.

Ион Деген является автором стихотворения «Мой товарищ»:

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам ещё наступать предстоит.