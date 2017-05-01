Греческие археологи нашли микенскую гробницу

В гробнице были найдены скелеты пяти человек.

Греческие археологи обнаружили в городе Саламин в Западной Аттике прекрасно сохранившееся захоронение микенского периода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Гробница была обнаружена в центре города во время работ по подключению дома к центральной канализации. По мнению исследователей, находка датируется первой половиной XIII – второй половиной XII века до нашей эры.

Находка стала третьей подобной могилой, найденной в этом районе, — две другие были открыты в 2009 году также во время земляных работ. Погребальная камера выбита в скале, ее размеры составляют 2,6 метра на 2,9 метра, а висота - 1,5 метра.

В гробнице были найдены скелеты пяти человек, 41 неповрежденный сосуд с росписью, характерной эпохе, а также черепки более чем десятка сосудов. В подобных гробницах для каждого нового погребения открывали вход и умерших хоронили рядом с останками прежних.