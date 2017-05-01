Какой сегодня праздник: 1 мая - День труда

01.05.17 10:45Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.

Изначально он носил название День международной солидарности трудящихся.

Традиция отмечать День труда 1 мая связана с событиями 1886 года. Именно в этот день американские рабочие выдвинули требование ввести восьмичасовой рабочий день. Забастовка тогда переросла в демонстрацию, которая закончилась кровопролитным столкновением с полицией.

Лишь в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. И в 1890 году впервые День международной солидарности трудящихся отметили сразу в нескольких странах мира. В числе первых стран, которые отмечали Международный день солидарности трудящихся были Франция, США, Норвегия, Швеция, Бельгия, Испания, Италия, Дания и Австро-Венгрия.

Изначально Первомай символизировал революцию, классовую борьбу. Поэтому он имел политическую окраску. Первомайские демонстрации проходили под лозунгами и портретами политических деятелей. Но постепенно этот контекст начал менять. Да и немногие сейчас знают с чем же связана традиция праздновать День труда именно 1 мая. Тем не менее, 1 мая праздничный день сейчас в 142 станах и территориях мира. Но США и Японии День труда отмечается в иное время. Более чем в 80 странах мира вообще нет такого праздника.

Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась. Но в большинстве государств это все же не политический праздник, а именно День труда. На День труда устраиваются различные ярмарки, выступления артистов и другие массовые мероприятия.

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