Третья годовщина трагедии 2 мая в Одессе

Правопорядок в областном центре будут охранять две тысячи человек .

В Одессе сегодня вспоминают события 2 мая 2014 года, когда в результате потасовок между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 48 человек. Точку в расследовании трагедии так и не поставили. Недавно генпрокурор Юрий Луценко заявил о продвижении в расследовании дела. Сегодня на Куликовом поле соберутся родственники погибших и проукраинские активисты. Сайт "Сегодня" выяснил, как продвигается "Дело 2 мая" и чего ждать одесситам.

Как проходит расследование

В сентябре 2016-го прокуратура определила двух подозреваемых в организации массовых беспорядков. Один из них скончался, а второй – сбежал на неподконтрольную Украине часть Донецкой области и присоединился к боевикам "ДНР". Всего объявлено в розыск 18 подозреваемых в организации и участии в массовых беспорядках, убийствах и совершении других противоправных действий. Часть фигурантов дела до сих пор скрываются. К слову, по одному из уголовных дел задержан россиянин Евгений Мефедов, еще оного человека, который три года скрывался от следствия, задержали несколько месяцев назад.

Генпрокурор Юрий Луценко уверен, что правоохранителям удалось продвинуться в деле и выяснить, кто дал команду захватывать Дом профсоюзов. "По событиям 2 мая 2014 года следствие сделало серьезное продвижение. Кроме одного снайпера, мы понимаем практически всех, кто стрелял на Греческой. И будут привлекаться по специальной процедуре заочного осуждения те, кто к этому причастен… Мы установили, кто принимал решения и давал публично команду захватывать дом профсоюзов, баррикадировать его, заносить туда горюче-смазочные материалы, кто вел стрельбу с крыши захваченного Дома профсоюзов", – рассказал генпрокурор.

"По событиям 2 мая 2014 года следствие сделало серьезное продвижение. Кроме одного снайпера, мы понимаем практически всех, кто стрелял на Греческой. И будут привлекаться по специальной процедуре заочного осуждения те, кто к этому причастен… Мы установили, кто принимал решения и давал публично команду захватывать дом профсоюзов, баррикадировать его, заносить туда горюче-смазочные материалы, кто вел стрельбу с крыши захваченного Дома профсоюзов", – рассказал генпрокурор.

Что касается одного снайпера, стрелявшего с крыши, Луценко заявил, что "здесь пока есть вопросы", однако и его личность, уверен правоохранитель, будет установлена следствием. Правоохранительные органы открыли около десяти уголовных дел. Часть из них касается потасовок на Греческой площади (там произошли первые столкновения), другие дела касаются непосредственно пожара в Доме профсоюзов.

Прокуратура Одесской области также расследует халатность со стороны пожарных. В конце марта Печерский райсуд заочно арестовал экс-начальника главного управления ГСЧС в Одесской области Владимира Боделана. Чиновник, который на данный момент находится в бегах, отдал приказ своим подчиненным отправлять пожарные машины к Дому профсоюзов только по его личному приказу. Фактически, спасатели во время страшной трагедии бездействовали.

Свое расследование провели и одесские журналисты. Они объединились в "группу второго мая" – представители СМИ восстановили события того дня.

Что произошло второго мая

В три часа дня проукраинские активисты собрались вместе с болельщиками футбольных клубов на Соборной площади для того, чтобы провести марш "За единство Украины". В то же время на Александровском проспекте собрались "антимайдановцы", в 15.30 они выдвинулись в сторону Греческой помощи для того, чтобы помешать проведению проукраинского марша.

"Антимайдановцы" возвели баррикады возле торгового центра "Афина". Именно здесь прошли первые столкновения – в ходе которого застрелили проукраинского активиста. Парень скончался от огнестрельного ранения в легкое еще до прибытия скорой помощи. Ситуация накалялась – участники проукраинского митинга угнали пожарную машину для того, чтобы с ее помощи пробить баррикады.

Разогнав "антимайдановец" возле "Афины", активисты выдвинулись к Куликовому полю, где находились палатки сторонников "Антимайдана". Активисты разгромили лагерь, произошли потасовки. Участники пророссийской акции заняли Дом профсоюзов, который находится за Куликовым полем. С верхних этажей здания, по данным правоохранителей, велась стрельба по проукраинским активистам, обе стороны использовали камни, "коктейли Молотова".

В Доме профсоюзов произошел пожар, "антимайдановцы" оказались заблокированными. Всего в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек, больше 200 человек получили ранения. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Чего ждать сегодня

В годовщину трагедии в Одессе традиционно собираются как родственники погибших "антимайданавцев", сочувствующие одесситы, так и у представители "Правого сектора". При этом, первые собираются на Куликовом поле, а вторые вместе с проукраинскими активистами – на Соборной площади.

В прошлом году второго мая не обошлось без провокаций. Так, у участников акций правоохранители нашли три ручные гранаты – две РГД-5 и одну Ф-1. Из-за подозрений в нарушении общественного порядка в отделы полиции доставили 40 человек.

Сегодня, как заявляют лидеры одесского "Антимайдана", также пройдут акции в память о событиях 2014-го. "Никаких особенных мероприятий не планируем, так как обычно все наши планы срываются из-за проверок и вызовов на допросы в СБУ именно в эти дни", — рассказала лидер организации Антимайдана "Голос Одессы" Светлана Набокова. Также на акции будут и представители "Правого сектора", чтобы "не оставлять без присмотра" собравшихся.

Сегодня правопорядок в областном центре будут охранять около двух тысяч человек, отмечают в Нацполиции Одесской области. "Полицейские, военнослужащие Национальной гвардии Украины и курсанты Одесского государственного университета внутренних дел будут усиленно патрулировать центральную часть города, территорию Куликового поля и Соборной площади. Всего для обеспечения общественного порядка задействованы более 2000 правоохранителей", – отмечают в ведомстве.

На въезде в город установят дополнительные блокпосты. А на само Куликовое поле будут пускать только через фильтрационные пункты пропуска – людей с оружием не допустят. "Отдельно обращаемся к тем, кто планирует какие-либо провокационные действия, которые могут нарушить покой жителей Одессы и Одесской области! Полиция не допустит никаких провокаций! Каждый, кто нарушит закон, будет привлечен к ответственности!", – обратились в Нацполиции.