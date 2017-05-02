Народные приметы: дождливый май – будет хлеба урожай

02.05.17 09:00Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В первые майские дни селяне старались посадить огороды и предугадать по погоде, стоит ли рассчитывать на хорошие всходы.

В народе май ласково называют "травень", "цветень", "розоцвет". И действительно, в мае все расцветает, обновляется. Май, последний месяц весны, связан с началом работ в огороде и в поле. Чтобы получить хороший урожай, селяне старались придерживаться народных примет.

К примеру, 1 мая старались посадить свеклу и морковь. Прежде, чем приступить к работе на грядках в этот день, следует собрать всех домочадцев, вооружить их ветками и устроить хоровод вокруг любого майского дерева, изгоняя нечистую силу со своей территории с помощью веток.

Перед самим посевом хозяйки подходили к колодцу и сбрызгивали семена родниковой водой. После этого бросали в колодец монеты – это предвещало богатый урожай. 1 мая – день Святого Козьмы. В народе верили, что святой Козьма беспокоился о том, чтобы крестьяне не испытывали голода и даже при жизни постоянно помогал нуждающимся. Именно поэтому он защищает посевы от холодов и сухостоев. Неудивительно, что Козьме 1 мая молились о богатом урожае.

Народные приметы на 1-2 мая:

Зацвела ольха – пора гречиху сеять.

Кукушка 1 мая долго кукует – тепло придет, а холод отойдет.

1 мая идет дождь – можно смочить волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.

Если погода 1 мая теплая, то вторая половина месяца будет холодной. И наоборот: первый день мая холодный – значит, в конце месяца будет очень тепло.

Черемуха зазеленела 1 мая – можно садить ранний картофель. Также это относится к свекле и моркови. В народе даже говорили: "На Кузьму сей морковь и свеклу".

Когда высаживали семена и рассаду, то загадывали желание. Если посадка дала всходы, значит, желание сбудется.

Если утром влажность воздуха небольшая, а вечером ситуация меняется, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной.

Если в мае холодно – год будет хлебородным.

Дожди в начале мая приводят к лучшему росту хлеба.

2 мая

Можно продолжать готовить грядки. Именинников же следует освободить от работы и отправить на прогулку, нарядив их в яркие одежды, в которых доминируют зелёный и жёлтый цвета. Такая одежда убережёт их от дурного глаза, и прогулка будет радостной и беззаботной.

2 мая также почитают память Ивана-воина, известного своим даром находить и наказывать воров. Если у человека что-то пропадало именно 2 мая, то в этот день он отправлялся в церковь и служил молебен святому Иоанну Воину, после чего ему должна открыться истина о том, кто именно является вором.

2 мая существовала традиция выносить в поле холсты и просить Весну о хорошем урожае. Часто именно в этот день случались первые майские грозы. Была распространена также традиция выпекать пироги с начинками – это сулило богатый урожай.

Народные приметы на 2 мая:

Дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным.

Теплая погода 2 мая – в конце месяца будет холодно.

Облака быстро бегут по небу 2 мая – дождя в ближайшие дни не будет.

Дикие утки вьют гнезда недалеко от воды – летом жди засухи. Напротив, если утки гнездятся подальше от водоемов, то это примета к тому, что летние дни будут дождливыми.

Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая – жди хорошей погоды.

КСТАТИ

Примете верь – но и проверь

Приметы на весь май:

Про погоду в мае народ говорит так: "Майское тепло ненадежно", "Май - коню сена дай". "Майский мороз не выдавит слез", "Пришел май - под кустом рай". Сырость, дожди в мае - с холодом или теплом, что почти безразлично, приносит благословление полям, составляют наилучшую примету, обещают хороший урожай, но могут быть вредны для плодов, особенно для винограда. "Дождь в мае хлеба поднимает".

Май холодный — год хлебородный.

Частые дожди и туманы в мае — к плодородному году.

Май сырой — июнь сухой.

Умеренные холода — к урожаю.

Град в мае — к градобойному лету.

В мае много хрущей (майских жуков) — к засухе.

Много появилось журавлей в мае — к засухе.

В мае дощится - будет пшеница

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