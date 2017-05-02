Какой сегодня церковный праздник: 2 мая - День памяти Блаженной Матроны

02.05.17 10:00Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

2 мая отмечается память блаженной старицы Матроны — Матрены Дмитриевны Никоновой, святой Русской православной церкви.

Блаженная Матрона является одной из самых почитаемых святых у православных христиан, ведь именно эта великая Подвижница отдала всю свою земную жизнь на служение Богу.

Матрена Дмитриевна родилась в 1881 году в деревне Себино Тульской губернии. Девочка от рождения была незрячей, поэтому родители собирались отдать ее в приют. Однако матери Матрены приснился странный сон о белой птице необычайной красоты, но слепой. В связи с этим родители решили оставить ребенка в семье.

В 8 лет Матрена лечила больных и предсказывала будущее людям. В возрасте 18 лет у девушки отнялись ноги. Позже она перебралась в Москву, жила у друзей и знакомых.

Согласно одной из легенд, в 1941 году к предсказательнице приезжал Иосиф Сталин, чтобы спросить об исходе войны. Также в эти времена к Матрене приходили многие люди с вопросами о своих близких, и она говорила, кто жив, а кто погиб.

Стоит отметить, что Матрена пеклась о душах тех, кто к ней приходил, а также и об их телах. «Тело — дом, Богом созданный, его нужно содержать в порядке», — говорила матушка.

Провидица предсказала свою смерть за 3 дня. Матрена Дмитриевна скончалась 2 мая 1952 года, ее похоронили на Даниловском кладбище в Москве. Позже ее могила стала местом паломничества, а в 1999 году Матрену канонизировали.

В настоящее время святая Матрона — одна из самых любимых в народе святых. На ее могилу каждый год приезжают тысячи паломников со всего мира. Святой Матроне молятся об излечении от болезней, о здоровье близких.

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