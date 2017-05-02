Умер детский писатель Анатолий Алексин

Детский писатель Анатолий Алексин скончался в Люксембурге на 93-м году жизни. Об этом проинформировал на своей страничке в Facebook журналист и писатель Дмитрий Лиханов.

«Сегодня, 1 мая в Люксембурге скончался классик советской детской литературы Анатолий Алексин. Только что мне сообщила об этом его дочь. Анатолию Георгиевичу шел 93 год», - поделился Лиханов.

Алексин (Гоберман) Анатолий Георгиевич родился 3 августа 1924 года в Москве. В школьные годы печатался в журнале «Пионер» и газете «Пионерская правда». Во время Великой Отечественной войны, работал в эвакуации на стройке, а также в газете «Крепость обороны» на строительстве Уральского алюминиевого завода.

Уже в 1950 году вышел первый сборник повестей Алексина «Тридцать один день». С 1955 года работал в журнале «Юность», был членом редколлегии журнала.

Он написал такие произведения, как «В стране вечных каникул», «Мой брат играет на кларнете», «Звоните и приезжайте». За повести «Действующие лица и исполнители», «Третий в пятом ряду», «Позавчера и послезавтра», «Безумная Евдокия».

Автор сценариев к фильмам «Я вам пишу…» режиссера Михаила Израилева (1959), «Право быть ребенком» (1969; документальный), «Поздний ребенок» Константина Ершова (1970), «Расписание на завтра» Николая Александровича (1976) и др.

Стоит отметить, что книги Анатолия Алексина изданы на 48 языках мира, их тираж превысил 120 млн экземпляров, многие экранизированы и инсценированы.