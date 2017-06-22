Первый день войны: почему Гитлер напал именно 22 июня

22.06.17 09:58Сколько просмотров этой статьи233Сколько комментариев этой статьи0

22 июня 1941 года нацистская Германия начала военное вторжение.

Атака войск нацистской Германии началась в 3:30 утра. Немецкая авиация совершила налеты на Беларусь, Украину и Прибалтику. Нападение было осуществлено согласно плану «Барбаросса» по которому немецкая армия наступали тремя группами – «Север», «Центр» и «Юг».

Войска Вермахта состояли из 153 дивизий, куда входили почти четыре тысячи танков и пять тысяч самолетов. На то время силы Германии многократно превосходили как в численности, так и в оснащении боевой техникой.

Еще перед началом войны разведка докладывала Сталину, что Германия собирает силы. Но Сталин считал, что война начнется не раньше лета 1942 года.

Немецкие силы ступили на наши земли ранним утром 22 июня. Историки и эксперты имеют несколько версий, почему именно в этот день Германия решила атаковать.

По детальному «Плану Барбаросса» Германия должна была атаковать 15 мая 1941 года. Но историки полагают, что Гитлер перенес на дату на 22 июня неспроста. Ведь именно 22 июня 1940 года капитулировала Франция, что было символично для нацистской верхушки.

Так, по одной версии, силы Вермахта уже были готовы, чтобы начать воевать. К тому же немцы не хотели затягивать наступление до осени, когда начались бы дожди. Ведь качественных дорог на нашей земле тогда не было, а с наступлением дождей их бы размыло в край. Ведь известно, что именно погода остановила наступление немецких войск.

Другие историки полагают, что немцы выжидали почти месяц, чтобы добить авиацией Англию и лишь потом атаковать .

К тому же 10 мая британским властям для заключения мира сдался Рудольф Гесс — государственный и политический деятель Германии, третье лицо в иерархии Третьего рейха, заместитель фюрера в нацистской партии. Но англичане расценили такой шаг как инсценировку и отвлекающий маневр, и Гесс был помещен под арест.

Адольф Гитлер был увлечен оккультизмом, и поэтому дата 22 июня была для него особенной.

Символ нацисткой Германии свастика обозначала движение Солнца по небосклону, а именно 22 июня это день летнего солнцестояния с самой короткой ночью в году. И даже время атаки – 3:30 утра было символичным, ведь именно тогда Солнце вставало над горизонтом.

Похожие новости

22.06.17 14:58Кириллов день: история праздника

22.06.17 08:1322 июня - День скорби и памяти жертв войны в Украине (перечень мероприятий в Николаеве)

22.06.17 07:39Гороскоп на 22 июня 2017

21.06.17 09:39В Николаев завтра приедет премьер-министр Украины Гройсман

08.06.17 09:088 июня - праздники, именины, приметы, памятные даты

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592140

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

17.06.17 19:032280

В Техасе поймали гигантскую лягушку

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама