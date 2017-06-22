Первый день войны: почему Гитлер напал именно 22 июня

22 июня 1941 года нацистская Германия начала военное вторжение.

Атака войск нацистской Германии началась в 3:30 утра. Немецкая авиация совершила налеты на Беларусь, Украину и Прибалтику. Нападение было осуществлено согласно плану «Барбаросса» по которому немецкая армия наступали тремя группами – «Север», «Центр» и «Юг».

Войска Вермахта состояли из 153 дивизий, куда входили почти четыре тысячи танков и пять тысяч самолетов. На то время силы Германии многократно превосходили как в численности, так и в оснащении боевой техникой.

Еще перед началом войны разведка докладывала Сталину, что Германия собирает силы. Но Сталин считал, что война начнется не раньше лета 1942 года.

Немецкие силы ступили на наши земли ранним утром 22 июня. Историки и эксперты имеют несколько версий, почему именно в этот день Германия решила атаковать.

По детальному «Плану Барбаросса» Германия должна была атаковать 15 мая 1941 года. Но историки полагают, что Гитлер перенес на дату на 22 июня неспроста. Ведь именно 22 июня 1940 года капитулировала Франция, что было символично для нацистской верхушки.

Так, по одной версии, силы Вермахта уже были готовы, чтобы начать воевать. К тому же немцы не хотели затягивать наступление до осени, когда начались бы дожди. Ведь качественных дорог на нашей земле тогда не было, а с наступлением дождей их бы размыло в край. Ведь известно, что именно погода остановила наступление немецких войск.

Другие историки полагают, что немцы выжидали почти месяц, чтобы добить авиацией Англию и лишь потом атаковать .

К тому же 10 мая британским властям для заключения мира сдался Рудольф Гесс — государственный и политический деятель Германии, третье лицо в иерархии Третьего рейха, заместитель фюрера в нацистской партии. Но англичане расценили такой шаг как инсценировку и отвлекающий маневр, и Гесс был помещен под арест.

Адольф Гитлер был увлечен оккультизмом, и поэтому дата 22 июня была для него особенной.

Символ нацисткой Германии свастика обозначала движение Солнца по небосклону, а именно 22 июня это день летнего солнцестояния с самой короткой ночью в году. И даже время атаки – 3:30 утра было символичным, ведь именно тогда Солнце вставало над горизонтом.