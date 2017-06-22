22 июня - праздники, именины, день в истории

22.06.17 12:10Сколько просмотров этой статьи205Сколько комментариев этой статьи0

Именины сегодня отмечают: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.

Праздники

День памяти и скорби

22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.

Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы свое Отечество.

Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

День подмигивания кошкам

Сегодня уже неизвестно, кто и когда учредил этот милый праздник. Никакого официального провозглашения праздничного дня, само собой, не было. Зато такой день — отличная возможность не только поднять себе настроение, но и лишний раз уделить внимания своим питомцам.

День в истории

1633 Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.

1941 Началась Великая Отечественная война.

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