17.06.17 18:232090
22 июня - праздники, именины, день в истории
|22.06.17 12:10
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Именины сегодня отмечают: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.
Именины сегодня отмечают: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.
Праздники
День памяти и скорби
22 июня 1941 года - одна из самых печальных дат в истории - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.
Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы свое Отечество.
Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.
День подмигивания кошкам
Сегодня уже неизвестно, кто и когда учредил этот милый праздник. Никакого официального провозглашения праздничного дня, само собой, не было. Зато такой день — отличная возможность не только поднять себе настроение, но и лишний раз уделить внимания своим питомцам.
День в истории
1633 Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира.
1941 Началась Великая Отечественная война.