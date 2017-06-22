Кириллов день: история праздника

В этот день православная церковь чтит память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.

Святитель Кирилл Александрийский родился в Александрии, в семье знатных и благочестивых христиан. Получил хорошее воспитание и образование. В юности подвизался в ските преп. Макария Великого, затем посвящен, при патриархе Феофиле, в диаконы Александрийской церкви.

По смерти Феофила избран патриархом Александрийским и возглавил борьбу против ереси Новата, который учил, что отпавшие во время гонения христиане не могут быть приняты Церковью в общение.

Боролся также с ересью Нестория, который учил, что Божия Матерь родила не Бога, а человека Христа, и называл Ее Христородицею. 32 года управлял Александрийской церковью святой Кирилл.

Он оставил после себя много богословских трудов глубокого содержания. Преподобный Кирилл Белоезерский родился в Москве, происходил из знатного рода. Оставшись сиротой, жил у дяди боярина Тимофея Вельяминова, окольничего при дворе князя Димитрия Донского.

Однажды в дом боярина пришел преподобный Стефан Махрищский, который провидел в юноше будущего инока-подвижника. Он уговорил боярина Тимофея отпустить племянника в монастырь. Юноша поступил в московский Симонов монастырь, управлявшийся архимандритом Феодором, племянником преподобного Сергия Радонежского.

Сам Сергий иногда приходил сюда, но к удивлению братии беседовал не с архимандритом, а со скромным послушником, сидя с ним в поварне или хлебне, где тот трудился. В 1390 году архимандрита Феодора возвели в сан епископа, а настоятелем Симонова монастыря стал преподобный Кирилл.

Однако, мечтая об уединении, он молился Божией Матери, чтобы она указала ему место, где он нашел бы нужное ему. Во время молитвы Пречистая явилась ему и сказала: «Иди на Белоозеро». Он отправился туда с иноком Ферапонтом, расчистили место, выкопали землянки и стали жить, постясь и молясь.

Вскоре из Симонова монастыря к ним пришли еще иноки. В 1397 году преподобный Кирилл построил здесь храм в честь Успения Божией Матери. Стал закладываться монастырь. Кирилл ввел в нем строгий устав, по которому иноки не имели ничего личного, а в келии кроме икон и книг не могли держать ничего.

Сам он трудился наравне со всеми и приобрел столь высокие духовные качества, что Господь сподобил его даров прозорливости и чудотворения. Когда один умирающий монах не успел причаститься перед смертью, он воскресил его, причастил, и уже потом тот тихо отошел ко Господу. По его молитвам во время голода в житнице монастыря не иссякал хлеб.

Скончался преподобный Кирилл в 1427 году.

В народе говорят: «На Кирилу — конец весне, почин лету. На Кирилу отдает солнышко земле всю силу. В июне день не меркнет. На Кирилу самое время косить да сено сушить».