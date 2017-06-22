Гороскоп на 23 июня 2017

22.06.17 20:01Сколько просмотров этой статьи234Сколько комментариев этой статьи0

Гороскоп для всех знаков зодиака.

Козерог Вы можете получить прибыль, перед вами расширятся горизонты, появятся новые планы и возможности. Сохраняйте работу (даже самую надоевшую) любыми способами.

Водолей Вам сегодня может быть скучно без экстремальных ситуаций, они вас развлекают. Но будьте осторожны - во второй половине дня есть вероятность спортивных травм. Советуем соблюдать технику безопасности, особенно в экстремальных видах спорта. Если вы - автомобилист, соблюдайте правила движения на дороге.

Рыбы Противоречивый, двойственный день Людей этого знака могут преследовать неожиданные события. Кратковременная удача может вскружить голову. Вам в жизни всего надо добиваться планомерным трудом, благодаря чему к вам могут прийти слава и деньги.

Овен День символизирует устремленность, напористость, активные действия. Сегодня Овны могут успешно исправить безнадежную ситуацию. Благоприятны ремонтные работы, до которых не доходили руки. Сегодня вы можете наконец устранить многие препятствия на своем пути, хотя это будет стоить вам душевных сил и даже материальных средств. Не рекомендуется делать крупные покупки.

Телец Сейчас закладывается материальная основа будущего. Благоприятны контакты с вышестоящими организациями. Тельцам придется заниматься новыми делами, решать важные задачи. Возможны проблемы с оформлением документов. Трезво оцените свои силы и возможности, прежде чем соглашаться на новую должность.

Близнецы День будет удачным для создания новых проектов, также для поиска новых возможностей в достижении успеха с помощью проверенных друзей и деловых партнеров. Вы можете достичь успеха в сфере массовой информации, в работе по связям с общественностью, маркетинге или в искусстве (особенно в литературе, театральной деятельности и музыке).

Рак Кстати, если вы планируете переезд, вас можно только поздравить: это сулит новые прекрасные перспективы. Будьте готовы к такому повороту событий, очень вероятно, что вы получите предложение, от которого не сможете отказаться. И придется-таки паковать чемоданы.

Лев Хороший день, чтобы сменить род занятий или хотя бы место работы. Вас ждет удача в бизнесе, поездках, быстрое разрешение финансовых проблем. Используйте шансы, которые преподносит вам судьба. Вероятны неожиданные изменения в карьере. Пора пересмотреть договоренности, условия которых вас не устраивают.

Дева Сегодня звезды могут предоставить Девам возможность управлять ходом событий, манипулировать людьми, различными ресурсами. Проблем быть не должно. Успех гарантирован тем, кто предельно требователен к себе и умеет честным путем обойти препятствия.

Весы Сегодня некоторые Весы будут склонны к властности, злости и сарказму. Их энергия найдет выход в потребности к разрушению. Держите себя в руках, иначе вы рискуете потерять шансы на улучшение во всех областях жизни, а также симпатию окружающих.

Скорпион Сегодня вероятны бюрократические придирки, неприятное общение с налоговыми органами. Не злоупотребляйте служебным положением, избегайте волокиты, вовремя платите налоги.

Стрелец Многие представители этого знака почувствуют в себе возросшие способности лидеров, проявят незаурядную самоуверенность и созидательную энергию для реализации собственных планов. Интенсивно генерируйте самые различные идеи - какая-то из них приведет вас к успеху.

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