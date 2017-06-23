23 июня – Пост «Песьи дни», Иванов День: приметы, поверья и праздники

23.06.17 11:17Сколько просмотров этой статьи219Сколько комментариев этой статьи0

Православная Церковь извещает о начале поста «Песьи дни», который продолжается с 23 по 28 июня - это время преодоления обольщений, очищения.

Сегодня празднуется:

Международный Олимпийский день,

День мифов и легенд,

День тайных посланий,

Международный день вдов,

День без беспокойства,

День государственной службы ООН,

а также День балалайки (Международный праздник музыкантов-народников).

В Никарагуа и Польше празднуют День отца,

в Казахстане - День полиции,

в Люксембурге - День рождения Великого Герцога,

в Латвии и Эстонии - День Лиго (Янов день),

в Греции – Мидсаммер,

а в США - День школьного оценочного теста по математике.

В народном календаре 23 июня – Иванов День, Знамения Тимофея.

В старину его считали очень тяжелым днем. Согласно преданию, сейчас по земле начинают бродить призраки.

23 июня часто называли «мышиным днем», поскольку старики часто говорили, что они видят на гумнах большие стада мышей. Естественно, это было всего лишь явление, но ничего хорошего оно не предвещало.

У славян также существовал такой праздник, как Агафена Купальница, и именно он ассоциировался с началом купального сезона. При этом все, что было связано с баней и водой в этот день, воспринималось исключительно положительно.

Крестьяне 23 июня повсеместно топили баню и заготавливали веники на весь год.

Веники могли делать из ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины, рябины, калины и других растений. Были веники, которые перебрасывали через головы и бросали на крыши бань, чтобы узнать свое будущие. Если веник 23 июня падал вершиной к погосту, то человек, который его бросил, по примете, умрет.

Парились в бане на Агафену, используя различные лекарственные травы, распространено было паренье с вениками из мяты пахучей, папоротника, полыни и ромашки.

Также принято было собирать 23 июня лекарственные травы, читать самостоятельно сложенные молитвы. Девушки надевали лучшие наряды, после чего ходили из дома в дом со словами: «Умойте» - считалось, что после этого нужно дать что-то из украшений (ленты, бусы и серьги).

Народные приметы на 23 июня:

•душная погода на восходе солнца – будет дождь;

•если видятся волки, то это предсказывает массовый падеж скота;

•стаи ворон привиделись – жди повального мора;

•если человек родился 23 июня, то в качестве оберега ему следует носить изумруд и гранат.

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