Гороскоп на 24 июня 2017

23.06.17 21:00Сколько просмотров этой статьи233Сколько комментариев этой статьи0

Гороскоп для всех знаков зодиака.

Козерог Обстоятельства этого дня могут столкнуть Козерогов с проблемами дома, родителей, недвижимости. Многих заинтересуют вопросы эмиграции, смены места жительства. Не стоит опрометчиво ставить свои подписи под соглашениями и договорами. И вообще, есть смысл перенести подписание договоров.

Водолей В начале дня вы сможете совмещать разные виды деятельности. При этом у вас будет возможность управлять делами, буквально не выходя из дому. Важными окажутся вопросы недвижимости. Советуем вам посвятить день сбору и обработке информации, расчетам, письмам и установлению связей с полезными людьми. Можно успешно наладить партнерские отношения в процессе совместных обедов и пикников.

Рыбы Не исключено, что Рыбы в первой половине дня будут преодолевать препятствия. Ярко проявится стремление к материальным благам, финансам, накоплению имущества и любовным романам. В худшем варианте они будут расточительны, деньги будут исчезать, едва появившись. Поскольку вы склонны к расточительности, то ваши финансовые дела требуют экономного отношения.

Овен День провокаций, грубости. Этот день считается критическим. Овнов могут вынудить эмоционально реагировать, беспокоиться, нервничать, оступаться. Сконцентрируйтесь на цели, принимайте решения, преодолевайте препятствия, возникшие перед вами, не навязывайте никому свою волю и не подчиняйтесь чужой.

Телец День символизирует общение, встречи, новые знакомства. Вероятно, в жизни Тельца появится кто-то очень важный и дорогой. Он может круто изменить привычный уклад жизни догматичного Тельца. Можно не сомневаться в том, с кем вы сегодня познакомились. Вам нужно лишь найти в себе силы изменить привычный образ жизни и, может быть, отказаться от вредных привычек.

Близнецы Во взаимоотношениях между родителями и детьми в семьях Близнецов все должно сложиться превосходно. Ребенок благодарен своим родителям за помощь и поддержку, он постарается оправдать высокие ожидания. Все будут уважать друг друга. Тем, кому нравится общаться с друзьями, тем, кто любит поболтать и повеселиться, просто необходимо поехать в гости к дальним родственникам или знакомым. Все получат от этого громадное удовольствие.

Рак Как бы ни складывалась ваша жизнь сегодня, этот день оставит о себе замечательные воспоминания, окажется интересным и необычным. Если вы будете отсиживаться дома и бояться что-либо менять, то совершите ошибку и многое потеряете.

Лев Прекрасное время для планирования и аргументированного отстаивания своих идей в кругу единомышленников. Хорошо укреплять дружеские связи, а также отношения с покровителями и спонсорами.

Дева Неблагоприятный день с чередой неприятных событий и в личной, и в профессиональной жизни. Научитесь использовать в своих интересах даже негативные моменты! Прямо смотрите в лицо обстоятельствам, пренебрегая всеми второстепенными «тонкостями».

Весы Этот день благоприятен для начала обучения и работы с информацией. Сегодня мозг наиболее активен и восприимчив. Организм впитывает энергию Луны и появляется много сил для начала любых дел. Вы будете амбициозны, целеустремленны и умственно и физически активный. Самое важное — это достичь гармонии с ритмами Вселенной и начать активно действовать.

Скорпион Вам гарантированы регулярные финансовые поступления. Однако свои доходы вам придется активно защищать. Будьте внимательны при выборе партнеров и при подписании контрактов. Составьте подробный и точный план своей деятельности, старайтесь придерживаться его до конца года.

Стрелец Не исключено, что значительно возрастут организаторские способности большинства Стрельцов, что будет в немалой степени способствовать их материальному благополучию. Не бойтесь брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Ваше стремление все время играть ведущую роль в коллективе поможет вам развиваться и добиваться успехов.

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