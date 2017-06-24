Православный календарь на 24 июня

Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня.

Суббота 3-й седмицы по Пятидесятнице (завершение третьей недели после дня Святой Троицы).

Продолжается Петров пост (продлится до 12 июля, дня первоверховных апостолов Петра и Павла).

В определенные дни этого летнего поста на трапезе, по церковному Уставу, благословляется рыба, и это разрешение относится, в том числе и к сегодняшнему субботнему дню.

Но нельзя забывать, что суть любого поста – не столько в пищевом воздержании, сколько в духовных трудах – борьбе с грехами и молитвах.

24 июня в Православной Церкви совершается память пятерых известных по именам святых, а также многочисленных новомучеников, погибших в 1900 году в ходе так называемого Боксерского восстания в Китае. Также в этот день празднуется день чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, именуемой "Достойно есть" (или, иначе, "Милующей"). Далее коротко расскажем об этих христианских святых и святыне.

Апостол Варфоломей. Один из числа первых 12 учеников Христа, этот апостол был родом из знаменитой Каны Галилейской, где Господь совершил свое первое чудо – превратив во время свадебного пира воду в вино. Святой Варфоломей после дня Святой Троицы, Пятидесятницы стал проповедовать Слово Божие в Сирии и Малой Азии вместе с апостолом Филиппом, а затем и апостолом Иоанном Богословом. В ходе проповеди эти ученики Спасителя многое претерпели от язычников, избиения камнями и заключения в темницу.

Одним из самых сложных просветительских деяний апостола Варфоломея стало его путешествие в Индию, где святой перевел на местный язык Евангелие от Матфея и обратил ко Христу множество язычников, в том числе – царя Полимия с царицей. Однако именно это привело к гибели апостола – брат Полимия язычник Астиаг приказал распять святого Варфоломея вниз головой, после чего с апостола содрали кожу и усекли его мечом.

Апостол Варнава. Этот святой апостольского века был избран Христом в числе 70 своих учеников после первых 12 апостолов. Уроженец острова Кипр, он получил образование в Иерусалиме. Сначала он проповедовал веру во Христа в Антиохии, на территории современной Италии (в Риме и Медиолане), а затем вместе с первоверховным апостолом Павлом на своем родном Кипре, где и был убит язычниками около 62 года от Рождества Христова.

Священномученик Митрофан Китайский, пресвитер, и иже с ним мученики многие. Отец Митрофан Цзи Чун (1855-1900) был священником духовной миссии в Пекине. Он родился в благочестивой христианской китайской семье, каковых в те годы было немало, благодаря активной деятельности русских православных миссионеров.

С юных лет он готовился к священническому служению, хотя в силу своего смирения долгое время отказывался от принятия сана. В итоге в июле 1882 года в Токио он был рукоположен во священники великим святителем – равноапостольным Николаем (Касаткиным).

Священник Митрофан Цзи Чун перевел множество православных книг на китайский язык, однако в 1896 году тяжело заболел и вплоть до своей мученической кончины практически не служил. Во время восстания ихэтуаней (также известному как "Боксерское восстание") в 1900 году отец Митрофан был зверски замучен в числе 222 православных китайских новомучеников.

Преподобный Варнава Ветлужский. Святой первой половины XV века. Уроженец Великого Устюга, преподобный покинул родные места из-за набегов диких черемисов-язычников. Старец нашел уединенное место на берегу реки Ветлуги, где монахом-отшельником провел многие годы в молитвенных трудах. Лишь изредка отца Варнаву посещали ученики "благословения ради". Скончался преподобный Варнава в 1445 году в глубокой старости.

Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского. В начале XI века от Рождества Христова он вместе с братьями – святыми Моисеем Угрином и святым Георгием – покинул родные края, судя по всему, из-за гонений на православных.

Братья поступили на службу к благоверному князю Борису, будущему страстотерпцу (к слову, святой Георгий погиб вместе с ним). Сам же преподобный Ефрем стал основателем Борисоглебского монастыря в городе Торжке. Скончался старец в глубокой старости, а в 1572 году были обретены его святые мощи.

Икона Божией Матери "Достойно есть". Этот древний чудотворный образ Пресвятой Богородицы хранится на Святой Горе Афон в алтаре Успенского соборного храма Карейской обители на горнем месте. С этой иконой, согласно древнему церковному преданию, связано обретение молитвенного песнопения "Достойно есть…", именно перед ней явившийся в X веке архангел Гавриил научил христиан этому песнопению.