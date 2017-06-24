Гороскоп на 25 июня 2017

24.06.17 19:35Сколько просмотров этой статьи228Сколько комментариев этой статьи0

Ближайшее новолуние: 23 июля 2017 года в 12:44. Ближайшее полнолуние 9 июля в 7:05.

Гороскоп на 25 июня 2017 Овен

Творческий подход к любому делу обещает если не полный успех, то по крайней мере достойный результат. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на людей, с которыми будете общаться. Негативные эмоции могут заглушить голос разума, и из-за этого вы можете совершить серьезную ошибку.

Гороскоп на 25 июня 2017 Телец

Сейчас лучше придерживаться нейтральной позиции во всем. Хотя некоторые перспективы вам могут показаться весьма радужными, все же стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем принять выгодное предложение. В отношениях с любимым человеком будет царить мир. У одиноких представителей этого знака возможны изменения в лучшую сторону на личном фронте.

Гороскоп на 25 июня 2017 Близнецы

Расслабляться вам не придется, иначе рискуете потерять свои позиции на деловом фронте. Из-за неприятностей на работе может возникнуть эмоциональный дискомфорт. Если вы не отличаетесь богатырским здоровьем, то в этот день ваши силы могут быть на исходе.

Гороскоп на 25 июня 2017 Рак

Сейчас ваш энергетический потенциал не слишком высок. Старайтесь правильно питаться, высыпайтесь и больше времени проводите на свежем воздухе, в компании приятных людей. Если у вас намечаются серьезные встречи, переговоры или дела, то они должны пройти достаточно успешно.

Гороскоп на 25 июня 2017 Лев

В этот день не переусердствуйте с требованиями и контролем в отношении партнеров и подчиненных. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи, так как сейчас с возникшими вопросами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. Новые любовные увлечения пойдут вам на пользу.

Гороскоп на 25 июня 2017 Дева

Для профессиональной деятельности данный период будет очень удачным. Вы обладаете свободой действий и можете использовать знания и время по своему усмотрению. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе. Для новых знакомств этот день не подходит.

Гороскоп на 25 июня 2017 Весы

Постарайтесь сегодня заняться только приятными делами. Если с кем-то сейчас не получается договориться, то не пытайтесь достучаться до этого человека. Отложите решение вопроса. Разгорающийся конфликт лучше потушить в зародыше - он все равно не позволит найти выход из положения.

Гороскоп на 25 июня 2017 Скорпион

Данный день вряд ли окажется значимым. Но от вашего поведения будут зависеть взаимоотношения с окружающими. Сейчас вы можете своим невниманием или холодностью обидеть близкого человека и из-за этого чувствовать себя некомфортно. А если проявите душевную теплоту, то не столкнетесь с упреками в свой адрес.

Гороскоп на 25 июня 2017 Стрелец

Никаких неблагоприятных событий в этот день произойти не должно, поэтому вы можете смело планировать своё время так, как вам захочется. Постарайтесь сейчас решить вопросы, до которых раньше не доходили руки. Полученным результатом вы останетесь довольны. Однако звезды предупреждают: будьте очень осторожны с алкоголем.

Гороскоп на 25 июня 2017 Козерог

Сейчас вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого, если в этом будет нужда. Многое вам будет даваться гораздо легче, чем другим людям. Если намечаете сделать какие-либо приобретения, то лучше не откладывать подобные дела в долгий ящик.

Гороскоп на 25 июня 2017 Водолей

Если к выполнению любого задания вы подойдете спокойно, и перед тем как действовать, все тщательно обдумаете, то можете рассчитывать на хороший результат. А к не получившимся делам вернетесь некоторое время спустя, и все у вас получится. Этот день очень благоприятен для походов по магазинам и крупных приобретений.

Гороскоп на 25 июня 2017 Рыбы

Этот день потребует от вас максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени, нервов и энергии. Тем более что на помощь со стороны вряд ли придется надеяться, и весь груз проблем ляжет на ваши плечи.

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