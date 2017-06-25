День молодежи Украины: история праздника

25.06.17 10:17Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

Ежегодно в последнее воскресенье июня вся украинская молодежь отмечает национальный праздник — День молодежи (укр. «День молоді»), установленный в 1994 году Указом президента Украины № 323/94 по инициативе молодежных объединений и организаций.

К категории «молодежь» на Украине относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

Более одиннадцати миллионов человек, а это примерно 22,6 % населения Украины, составляют молодые граждане страны.

Сегодня на Украине действует несколько тысяч различных молодежных и детских общественных организаций.

А ведущим органом по обеспечению реализации государственной политики по вопросам семьи, детей, молодежи, физической культуры и спорта является Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, которое реализует Государственные социальные программы, способствующие развитию молодежной политики.

Традиционно ко Дню молодежи 60 молодых украинцев награждаются премией Кабинета министров за особые достижения в развитии Украины. Это молодые ученые и научные работники, производственники, спортсмены, военные и молодежь, проявившая личный героизм и мужество.

Но этот день для молодых людей — это не только повод для праздника, это еще и время задуматься о наилучшей реализации своего потенциала для благополучия самого себя, своей семьи, своей страны.

Дни молодежи празднуются и в других странах, каждая из которых устанавливает свою дату этого праздника. Отмечается также и Международный день молодежи, установленный ООН.

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