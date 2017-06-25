25 июня-День таможенной службы Украины

25.06.17 11:12Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

День таможенной службы Украины (укр. «День митної служби України») — профессиональный праздник всех работников данной структуры — отмечается ежегодно 25 июня в день принятия Верховной Радой Украины в 1991 году Закона о таможенном деле.

Статус официального государственного профессионального праздника этот День получил в 1992 году, согласно Указу президента Украины №353 «О Дне таможенной службы Украины», который предписывал отмечать этот праздник ежегодно 25 июня.

В данном документе также говорилось, что этот праздник вводится: «учитывая важную роль таможенной службы в обеспечении единства и целостности таможенной территории Украины, расширении и укреплении внешнеэкономических связей с зарубежными странами».

Таможенная служба — одна из основных служб государства. Провозглашение государственного суверенитета и независимости Украины в 1991 году обусловило неотложную потребность в обеспечении надлежащей защиты экономических интересов страны.

На Украине 25 таможен, 49 таможенных постов с численностью личного состава в 1991 году 2 тысячи человек. Функционировало 29 автомобильных пунктов пропуска, 14 железнодорожных, 4 авиационных и 17 морских и речных пунктов пропуска.

Они были сосредоточены преимущественно на западе и юге страны. Законы Украины «О таможенном деле в Украине» (принятый 25 июня 1991 года), «О Едином таможенном тарифе» и Таможенный кодекс (введенные в действие на протяжении 1991-1992 годов) стали законодательной основой организации таможенного дела в государстве, образования таможенной системы Украины.

И сегодня профессиональная работа в том числе и данной службы может гарантировать стабильность межгосударственных связей.

Традиционно, в День таможенной службы руководство Украины и высшие чины службы поздравляют своих подчиненных с этим профессиональным праздником, а наиболее отличившихся сотрудников награждают государственными наградами и внеочередными воинскими званиями.

Кстати, кроме данного профессионального праздника работники таможенной службы Украины отмечают еще один «свой» праздник — Международный день таможенника.

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