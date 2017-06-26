Николаевские исторические хроники

26 июня - 2 июля.

26 июня 1863 года на Никольской улице открыто женское училище первого разряда - Мариинская гимназия.

27 июня 1788 года князь Потемкин своим ордером поручил штурману Никите Гурьеву измерить глубину реки Ингул «от устья его до того места доколе оный судоходен», а также заметить «где эллинги быть с удобством могут» для определения места будущей верфи.

27 июня 1841 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 124-пушечный корабль «Двенадцать Апостолов» - один из наиболее совершенных кораблей того времени.

28 июня 1888 года Николаевским городским головой впервые был избран морской офицер - вице-адмирал Фома Кроун.

29 июня 1874 года родился известный николаевский ученый Владимир Рюмин.

30 июня 1966 года на заводе имени 61 коммунара спущен на воду БПК «Решительный».

1 июля 1894 года на улице Потемкинской в доме Вальда открыто Техническое железнодорожное училище для подготовки младших техников строительного дела на железных дорогах.

2 июля 1902 года первые электрические лампочки в городе осветили Соборную площадь.