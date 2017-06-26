Николаевские исторические хроники

26.06.17 11:16Сколько просмотров этой статьи180Сколько комментариев этой статьи0

26 июня - 2 июля.

26 июня 1863 года на Никольской улице открыто женское училище первого разряда - Мариинская гимназия.

27 июня 1788 года князь Потемкин своим ордером поручил штурману Никите Гурьеву измерить глубину реки Ингул «от устья его до того места доколе оный судоходен», а также заметить «где эллинги быть с удобством могут» для определения места будущей верфи.

27 июня 1841 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 124-пушечный корабль «Двенадцать Апостолов» - один из наиболее совершенных кораблей того времени.

28 июня 1888 года Николаевским городским головой впервые был избран морской офицер - вице-адмирал Фома Кроун.

29 июня 1874 года родился известный николаевский ученый Владимир Рюмин.

30 июня 1966 года на заводе имени 61 коммунара спущен на воду БПК «Решительный».

1 июля 1894 года на улице Потемкинской в доме Вальда открыто Техническое железнодорожное училище для подготовки младших техников строительного дела на железных дорогах.

2 июля 1902 года первые электрические лампочки в городе осветили Соборную площадь.

Похожие новости

30.06.17 10:19Праздник Ивана Купала в 2017 году: какого числа, традиции и обряды

22.06.17 08:1322 июня - День скорби и памяти жертв войны в Украине (перечень мероприятий в Николаеве)

22.05.17 14:03Николаевские исторические хроники 24-28 мая

08.05.17 08:25С праздником вас, ветераны! С праздником Победы всех нас, дорогие друзья!

01.04.17 22:20Лицо города - торговые палатки

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:002590

В Украине скончался легендарный боксер

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592130

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама