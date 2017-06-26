Сегодня церковный праздник : Акулина Гречишница

В народе сегодня вспоминают мученицу Акилину Старшую, Библосскую (Финикийскую).

Другое название - "Гречишница" - праздник получил потому, что в эту пору принято сеять гречиху. Еще одно название этого дня – "задери хвосты" – пошло из-за нашествия в этот период мух, комаров, оводов.

На Акулину люди продолжают сеять гречку. В некоторых регионах было принято не работать в поле или на огороде, иначе гречка плохо взойдет. Также люди в этот день готовили гречневую (мирскую) кашу. Ей кормили путников и нищих, а после сытного угощения они благодарили хозяев и молились за их здоровье, успех и богатый урожай.

По народным приметам, много мошкары в этот день сулило хорошую погоду. Если пчелы утром разлетаются из ульев - день будет теплым и сухим.

Крупные овода - к крупным колосьям, а если на Акулину посадить огурцы, то считалось, что они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.

Считалось, что молоко в этот день - "от бешеной коровы", и его вредно пить.