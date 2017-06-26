26 июня: какой сегодня праздник

Сегодня, 26 июня, в мире отмечается несколько интересных праздников и важных событий.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом — в этот день во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения, и прежде всего — молодежи, о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является наркомания.

Международный день в поддержку жертв пыток — пытки являются преступлением в соответствии с принципами международного права. Во всех соответствующих документах пытки строго запрещаются и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах.

Именины в этот день празднуют Александр, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Иван, Яков, Павел.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ

1925 — премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».

1936 — свой первый полет совершил первый прототип двухвинтовой машины Focke-Wulf Fw 61 — первого в мире абсолютно удачного вертолета.

1977 — последний концерт Элвиса Пресли в Индианаполисе.

1979 — Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

1982 — американская национальная футбольная лига (НФЛ) назвала кокаин главной угрозой для спорта.

2015 — верховный суд США внес изменения в Конституцию страны и разрешил однополые браки во всех 50 штатах.

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

1911 — Фредерик Уильямс (умер 1977), английский инженер, изобретатель системы памяти для первых компьютеров.

1927 — Владимир Яковлевич Мотыль (умер 2010), кинорежиссер («Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья»).

1927 — Джерри Шацберг, американский режиссер («Жимолость», «Уличный парень»).

1939 — Виталий Куценко, украинский дирижер.

1968 — Паоло Мальдини, итальянский футболист, многолетний капитан сборной Италии и «Милана».

1970 — Крис О’Доннелл, американский киноактер («Анатомия страсти», «Морская полиция»).

1972 — Гару, канадский певец, актер, исполнитель роли Квазимодо в оригинальной версии мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

1979 — Райан Теддер, американский композитор и певец, вокалист поп-рок группы OneRepublic.