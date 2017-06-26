Гороскоп на 27 июня 2017

26.06.17 20:28Сколько просмотров этой статьи217Сколько комментариев этой статьи0

В этот день есть возможность отыскать новые способы решения старых и даже неразрешимых проблем.

Символ сегодняшнего 4-го лунного дня — древо познания добра и зла. А это значит, что пришло время посмотреть на свою жизнь новым, спокойным и трезвым взглядом. В этот вторник у вас есть возможность отыскать новые способы решения старых и даже неразрешимых проблем.

ОВЕН Сегодня крайне не рекомендуется желать зла другим, спорить и ругаться даже мысленно.

ТЕЛЕЦ Позвоните в этот вторник тем своим друзьям, которых вы не слышали и не видели еще с весны.

БЛИЗНЕЦЫ Если вы хотите восстановить отношения с важным для вас человеком — в этот день все получится.

РАК Сегодня хорошо уделить время семейным покупкам, причем сделать это лучше сообща.

ЛЕВ Не стоит принимать никаких решений в этот день — выбор заберет слишком много сил.

ДЕВА Вас в этот день ждут прекрасные новости, связанные с вашей семьей и семейными ценностями.

ВЕСЫ Для вас эти лунные сутки — время любви и продолжения рода. Подарите его своей половинке.

СКОРПИОН Хороший день для прощения ваших недругов, вспомните каждого из них с благодарностью.

СТРЕЛЕЦ «Кто доброе творит, того зло не вредит» — поделитесь добрым советом с теми, кто в этом нуждается.

КОЗЕРОГ Советую серьезно задуматься над тем, чего конкретно хотите добиться в ближайшее время в профессиональном плане.

ВОДОЛЕЙ Наступило прекрасное время для покупок и обновок — помечтайте и приступите к реализации своих мечтаний.

РЫБЫ Сегодня в вашу жизнь может вернуться человек, который вам дорог, и встречи с которым вы очень ждали.

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