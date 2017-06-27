Православные праздники и посты в 2017 году

27.06.17 10:05Сколько просмотров этой статьи155Сколько комментариев этой статьи0

Православные праздники, памятные дни, посты в июне 2017 года:

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января - Рождество Христово

19 января - Крещение Господне (Богоявление)

15 февраля - Сретение Господне

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

19 августа - Преображение Господне

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября - Воздвижение Креста Господня

4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники

9 апреля 2017 г. - Вход Господень в Иерусалим

25 мая 2017 г. - Вознесение Господне

4 июня 2017 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники

14 января - Обрезание Господне

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи

12 июля - Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты в 2017 году

27 февраля - 15 апреля 2017 г. - Великий пост

12 июня - 11 июля 2017 г. - Петров пост

14 - 27 августа 2017 г. - Успенский пост

28 ноября 2017 года - 6 января 2018 года - Рождественский пост.

Церковные однодневные посты

среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок

18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы

7 - 17 января - Святки

6 - 12 февраля 2017 г. - Мытаря и фарисея

20 - 26 февраля 2017 г. - Сырная (Масленица)

16 - 22 апреля 2017 г.- Пасхальная (Светлая)

5 - 11 июня 2017 г. - Троицкая

Дни особого поминовения усопших

18 февраля 2017 г. - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)

11 марта 2017 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста

18 марта 2017 г. - Суббота 3-й седмицы Великого поста

25 марта 2017 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста

25 апреля 2017 г. - Радоница

9 мая - Поминовение усопших воинов

3 июня 2017 г. - Суббота Троицкая

28 октября 2017 г. - Суббота Димитриевская.

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