Православные праздники и посты в 2017 году Православные праздники, памятные дни, посты в июне 2017 года: Двунадесятые непереходящие праздники • 7 января - Рождество Христово • 19 января - Крещение Господне (Богоявление) • 15 февраля - Сретение Господне • 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы • 19 августа - Преображение Господне • 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы • 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы • 27 сентября - Воздвижение Креста Господня • 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы Двунадесятые переходящие праздники • 9 апреля 2017 г. - Вход Господень в Иерусалим • 25 мая 2017 г. - Вознесение Господне • 4 июня 2017 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница. Великие праздники • 14 января - Обрезание Господне • 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи • 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла • 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи • 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы Церковные многодневные посты в 2017 году • 27 февраля - 15 апреля 2017 г. - Великий пост • 12 июня - 11 июля 2017 г. - Петров пост • 14 - 27 августа 2017 г. - Успенский пост • 28 ноября 2017 года - 6 января 2018 года - Рождественский пост. Церковные однодневные посты среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок • 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) • 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи • 27 сентября - Воздвижение Креста Господня Сплошные седмицы • 7 - 17 января - Святки • 6 - 12 февраля 2017 г. - Мытаря и фарисея • 20 - 26 февраля 2017 г. - Сырная (Масленица) • 16 - 22 апреля 2017 г.- Пасхальная (Светлая) • 5 - 11 июня 2017 г. - Троицкая Дни особого поминовения усопших • 18 февраля 2017 г. - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) • 11 марта 2017 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста • 18 марта 2017 г. - Суббота 3-й седмицы Великого поста • 25 марта 2017 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста • 25 апреля 2017 г. - Радоница • 9 мая - Поминовение усопших воинов • 3 июня 2017 г. - Суббота Троицкая • 28 октября 2017 г. - Суббота Димитриевская. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама