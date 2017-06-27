17.06.17 18:002590
Православные праздники и посты в 2017 году
|27.06.17 10:05
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Православные праздники, памятные дни, посты в июне 2017 года:
Православные праздники, памятные дни, посты в июне 2017 года:
Двунадесятые непереходящие праздники
• 7 января - Рождество Христово
• 19 января - Крещение Господне (Богоявление)
• 15 февраля - Сретение Господне
• 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
• 19 августа - Преображение Господне
• 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
• 21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
• 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники
• 9 апреля 2017 г. - Вход Господень в Иерусалим
• 25 мая 2017 г. - Вознесение Господне
• 4 июня 2017 г. - День Святой Троицы. Пятидесятница.
Великие праздники
• 14 января - Обрезание Господне
• 7 июля - Рождество Иоанна Предтечи
• 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы
Церковные многодневные посты в 2017 году
• 27 февраля - 15 апреля 2017 г. - Великий пост
• 12 июня - 11 июля 2017 г. - Петров пост
• 14 - 27 августа 2017 г. - Успенский пост
• 28 ноября 2017 года - 6 января 2018 года - Рождественский пост.
Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи
• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы
• 7 - 17 января - Святки
• 6 - 12 февраля 2017 г. - Мытаря и фарисея
• 20 - 26 февраля 2017 г. - Сырная (Масленица)
• 16 - 22 апреля 2017 г.- Пасхальная (Светлая)
• 5 - 11 июня 2017 г. - Троицкая
Дни особого поминовения усопших
• 18 февраля 2017 г. - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
• 11 марта 2017 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста
• 18 марта 2017 г. - Суббота 3-й седмицы Великого поста
• 25 марта 2017 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста
• 25 апреля 2017 г. - Радоница
• 9 мая - Поминовение усопших воинов
• 3 июня 2017 г. - Суббота Троицкая
• 28 октября 2017 г. - Суббота Димитриевская.