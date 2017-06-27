27 июня – Всемирный день рыболовства

27.06.17 16:35Сколько просмотров этой статьи164Сколько комментариев этой статьи0

Ежегодно 27 июня человечество отмечает Всемирный день рыболовства. Эта дата установлена решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, которая состоялась в июле 1984 года в Риме и отмечается ежегодно, начиная с 1985 года.

Во всем мире истинные любители рыбной ловли объединяются в клубы, где демонстрируют свой опыт и знания, приходят друг другу на помощь и готовы совершить путешествие в любую точку мира ради хорошего улова.

В рамках Всемирного дня рыболовства в разных странах мира все большую популярность набирают традиционные турниры по рыбной ловле.

Также в этот день проводятся обучающие семинары и другие массовые мероприятия, целью которых является доказать человечеству, что ловля рыбы является непременным средством для укрепления духовных и физических сил.

Помимо всемирного дня любителей рыбной ловли во многих странах мира проводятся свои профессиональные праздники рыбаков. Так, в Украине и России профессиональный праздник работников рыбного хозяйства — День рыбака отмечается ежегодно во второе воскресенье июля.

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