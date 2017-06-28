День Конституции: история праздника

Сегодня, 28 июня, в Украине отмечают государственный праздник — День Конституции.

В этот день в 1996 году Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины — первую Конституцию независимого украинского государства.

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта: о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности на Украине.

Исторический момент состоялся в 9:20 утра.

Всего на тот момент присутствовало 393 депутата, из которых 315 проголосовали «за», 36 – «против». Остальные либо воздержались, либо вообще не проголосовали.

Принятие Конституции стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.