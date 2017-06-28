17.06.17 18:002590
Народные приметы, именины: 28 июня
|28.06.17 11:00
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Сегодня, 28 июня, в православной церкви чтят память Святого Вита (Фита). Мы расскажем вам, какие народные приметы и обычаи существовали у наших предков.
Сегодня, 28 июня, в православной церкви чтят память Святого Вита (Фита). Мы расскажем вам, какие народные приметы и обычаи существовали у наших предков.
В святых писаниях о Святом Вите (Фите) мало что известно. До наших дней дошла информация, что Вит пережил долгие годы гонений и издевательств.
Он смог изгнать бесов с императора Диоклетиана а Риме. Тем не менее, император пытался заставить Вита поклониться римским Богам, но то был верен Господу, передает Joinfo.ua.
Отказавши предложению императора Диоклетиана, Вит был брошен его слугами ко львам. К удивлению, цари зверей не тронули жертву. Затем будущего святого бросили в чан с горячим маслом. С тех пор считается что Вит – Святой.
Наши предки поговаривали, если 28 июня будет дождь – то урожай будет плохой.
Дождь на Фита — плохо для жита.
Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает.
Замечено, что в это время начинается активный рост овса. Крестьяне старались оберегать скотину, не давая ей переедать. В противном случае, животные могли перехворать.
Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет.
Уважайте и чтите народные приметы и традиции наших предков.
Именинники 28 июня: Лазарь, Михаил, Григорий, Ефрем, Модест, Семен, а также Федор.