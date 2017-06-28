Народные приметы, именины: 28 июня

Сегодня, 28 июня, в православной церкви чтят память Святого Вита (Фита). Мы расскажем вам, какие народные приметы и обычаи существовали у наших предков.

В святых писаниях о Святом Вите (Фите) мало что известно. До наших дней дошла информация, что Вит пережил долгие годы гонений и издевательств.

Он смог изгнать бесов с императора Диоклетиана а Риме. Тем не менее, император пытался заставить Вита поклониться римским Богам, но то был верен Господу, передает Joinfo.ua.

Отказавши предложению императора Диоклетиана, Вит был брошен его слугами ко львам. К удивлению, цари зверей не тронули жертву. Затем будущего святого бросили в чан с горячим маслом. С тех пор считается что Вит – Святой.

Наши предки поговаривали, если 28 июня будет дождь – то урожай будет плохой.

Дождь на Фита — плохо для жита.

Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает.

Замечено, что в это время начинается активный рост овса. Крестьяне старались оберегать скотину, не давая ей переедать. В противном случае, животные могли перехворать.

Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадет — на ноги не встанет.

Уважайте и чтите народные приметы и традиции наших предков.

Именинники 28 июня: Лазарь, Михаил, Григорий, Ефрем, Модест, Семен, а также Федор.