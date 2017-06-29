Умер Олег Яковлев из «Иванушки International»: причина смерти - пневмония

Утром 29 июня стало известно о смерти солиста одной группы «Иванушки. Int.» Олега Яковлева.

О его смерти сообщила в социальной сети инстаграм гражданская жена певца Александра Куцевол.

«Не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», - написала она.

Умер Олег Яковлев в 07:05 мск в одной из московских больниц.

Ранее стало известно, что Олег Яковлев был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких (пневмония). Состояние артиста медики оценили как тяжелое. Его подключили к аппарату искусственного вентилирования легких. Информацию о госпитализации певца не афишировали. Об этом СМИ написали только вчера. По некоторым данным, ситуация усложнялась тем, что артист страдал от цирроза печени.

Напомним, Олег Яковлев пришел в коллектив «Иванушки. Int.» в 1997 году. Он заменил Игоря Сорина, который покончил жизнь самоубийством. Из группы «Иванушки. Int.» Олег Яковлев ушел в 2013 году, так как решил заниматься сольной карьерой. Это решение его коллеги по группе восприняли с уважением. На место Яковлева пришел коллектив Кирилл Туриченко.