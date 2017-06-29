Гороскоп на сегодня, 29 июня 2017

29.06.17 15:16Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

Старайтесь сегодня быть очень рачительным и аккуратным хозяином.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Овен

Сегодня все происходящее будет вызывать у вас приступы недовольства и разочарования. Впрочем, недовольство вряд ли будет слишком глубоким и не выйдет за рамки глухого ворчания. Если же у вас на этот день намечено что-то важное, лучше отложить это на потом.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Телец

Старайтесь сегодня быть очень рачительным и аккуратным хозяином. Не давайте денег в долг. Вообще во всем, что касается своего кошелька, вам не стоит идти ни на какие уступки. В том числе, не стоит потакать и своим собственным прихотям, и в покупках, и в еде проявляя сдержанность.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Близнецы

Сегодня звезды советуют вам серьезнее относиться к своим снам. Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью — на удивление зыбкой. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть окажется вещим.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Рак

Сегодня продемонстрировать силу в каком-то вопросе — значит обеспечить нужный результат. День наделяет вас уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему вы сможете демонстрировать твердость в любом важном деле — и на работе, и в семье.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Лев

Сегодня у вас возникнет желание навести порядок. И это относится не только к уборке помещения, но и к порядку в личных делах. Это отличное время для того, чтобы укрепить отношения с близкими или устранить недоразумения, которые, возможно, накопились в семье на этот момент. Неплохо заняться благоустройством дома.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Дева

Сегодня постарайтесь избавиться от того, что тянет вас назад, мешает развиваться. Налегке вам будет проще и гораздо удобнее двигаться по жизни. Поработайте над своей ложной скромностью. Вы многое умеете и достойны гораздо большего. Попутный ветер поможет осуществить задуманное.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Весы

Сегодня судьба может преподнести вам приятные сюрпризы, если только вы не будете с самого утра выражать по каждому поводу недовольство и проявлять грубость. Отнеситесь ко всему с улыбкой и фантазией, и этот день оставить у вас приятные воспоминания.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Скорпион

Сегодня звезды советуют немного ограничить общение, чтобы не услышать неприятные вещи. Возможно, кто-то захочет нарочно позлить вас или дать вам ложную информацию. Не доставляйте удовольствие своим недоброжелателям, проявляйте мудрость.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Стрелец

Звезды склоняют вас к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций вы способны случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Умерьте свой пыл и не будьте слишком критичны, чтобы избежать неприятностей.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Козерог

Сегодня вы сможете реализовать самые смелые проекты, совершить нечто невероятное, на что раньше ни за что не отважились бы. Проводите больше времени с друзьями, мечтайте, пусть даже ваши фантазии кому-то покажутся сумасшедшими. Прислушивайтесь к интуиции и учитесь распознавать подсказки судьбы.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Водолей

День не склоняет вас к тому, чтобы кому-то что-то доказывать или спешить. Наоборот, вы будете настроены за любое дело браться неспешно, а если возможно — и вовсе его отложить. Звезды советуют посвятить этот день себе, а также родным и друзьям. Можно устроить дружескую вечеринку, выбраться куда-нибудь в театр или кафе.

Гороскоп на 29 июня 2017 - Рыбы

У вас появится шанс самоутвердиться на работе или в отношениях с любимым человеком. Нужно проявлять дипломатию и говорить как можно больше комплиментов окружающим — вы завоюете сердца даже своих врагов. Хорошее время для похода к парикмахеру или косметологу, но перед этим все же стоит ознакомиться с календарем стрижки.

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