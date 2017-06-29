Гороскоп на 30 июня 2017

Астропрогнозы по знакам зодиака 30 июня 2017.

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I) Вероятно, из-за неблагоприятного расположения планет вас ожидают ошибки в поведении или просчеты в работе. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, проблемы с реализацией планов и идей, конфликты с партнерами. Вам придется приложить максимум усилий, чтобы с честью выйти из создавшегося положения. Не исключено, что ваше служебное или общественное положение пошатнется: не принимайте это близко к сердцу — все со временем образуется.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II) День отмечен гармонией и душевным равновесием. Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Вероятны крупные изменения в быту: ремонт, покупка мебели или осложнение отношений с соседями. Одиноких Водолеев ждут интересные встречи с единомышленниками.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Тяжелый день. Напряженный, тщательный и кропотливый труд может значительно ослабить самочувствие Рыб. Эта ситуация осложнится общим неблагоприятным фоном общественной жизни. Рекомендуется концентрация сил. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV) Жизненный потенциал на высоком уровне. День благоприятный для контактов. Вероятно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Однако вы сможете добиться полного успеха только при том условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров по бизнесу. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V) День получения космической энергии любви. Энергетически мощный день. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. От вашего поведения будут зависеть финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI) Жизненный потенциал на высоком уровне. Избыток энергии может оказаться разрушительным для мужчин-Близнецов. Вероятны проявления несдержанности, категоричности в высказываниях, конфликтов с окружающими. Звезды советуют обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья своих близких. Исключите физические нагрузки, рискованные предприятия, работу с электроприборами: велика вероятность травмы.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII) Избыток энергии может оказаться разрушительным. Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. От вашего поведения будет зависеть финансовая сторона дела, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII) Жизненный потенциал на высоком уровне, однако вы сможете добиться полного успеха только при том условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров и не стремиться к беспрекословному лидерству — избыток внутренней энергии может оказаться разрушительным для дела. Распределите приоритеты, определите отношения и смело идите к заданной цели — вас ждет удача.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX) Жизненный потенциал на высоком уровне. Однако вы сможете добиться полного успеха только при условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров по бизнесу. Избыток энергии может оказаться разрушительным, несмотря на то, что вас будет отличать глубокое чувство ответственности, любовь к порядку и прилежание. Вероятна стабильность в состоянии здоровья, уверенность в себе, оптимизм.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X) День постижения новых истин, проявления творческого потенциала, благоприятный для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Если сегодня вам предложат новое дело, соглашайтесь — звезды сулят успех и процветание в любых начинаниях. Возможно новое знакомство, которое со временем перерастет в серьезные отношения.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI) Вас ждет напряженный трудовой день. Тяжелый или кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, потребует от вас дополнительных сил. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на мелочи. Рекомендуется сконцентрировать все свое внимание на служебных проблемах, от успешного решения которых будет зависеть ваше материальное положение. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII) Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности, тайного недоброжелательства или открытой агрессии партнера. Не исключено, что пустые разговоры или бессмысленные споры отнимут все ваше время.