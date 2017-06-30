Праздник Ивана Купала в 2017 году: какого числа, традиции и обряды

Праздник Ивана Купала принято отмечать 7 июля, однако некоторые считают эту дату не правильной, так как у наших предков этот праздник был приурочен к «середине лета», а именно к летнему солнцестоянию, которое произойдет в 2017 году 21 июня.

С давних времен люди придавали этому празднику особенное значение, они считали его мистическим - наполненным магией волшебством.

Традиции на Ивана Купала

В праздник Ивана Купала особое значение уделялось силам природы. Так, например, символом Ивана Купала было Солнце. Крестьяне утверждали, что это период самого высокого уровня активности Солнца, после чего оно двигалось уже к зиме.

С самого раннего утра весь народ выходил на реки и озера. Считалось, что это очищает человека как физически, так и духовно. Те, у кого рядом не было водоемов, отправлялись в баню, но не все спешили в этот день купаться, некоторые считали, что в водоемах кроется огромное количество нечисти, которая может и погубить.

Также в этот день особенным волшебством обладал и огонь, поэтому люди всей деревней разжигали костры, и прыгали через них. При этом обязательно было разводить огонь около водоемов. Существовало поверье, что тот, кто перепрыгнет и не заденет пламя весь год будет удачливым и, возможно, сможет обрести настоящее счастье. Традиция перепрыгивать через костер сохранилась и до сих пор.

После купания все женщины отправлялись за травами: кто-то собирали их для гаданий, кто-то для обрядов, а некоторые для того, чтобы впоследствии лечить этими травами себя и близких. Особое значение в этот праздник придавалось папоротнику. Считалось, что встретить цветок папоротника - хороший знак, ведь такой человек обладает особенной добротой и с ним можно найти любое сокровище. Особенностью этого растения считается то, что он в эту ночь расцветает на несколько секунд, а потом исчезает, поэтому его не так легко отыскать.

В то время пока женщины собирали травы, мужчинам нужно было срубить дерево высотой примерно полтора или два роста среднестатистического человека. После этого его устанавливали там, где было договорено провести гуляния. Затем девушки украшали это дерево цветами и лентами. В народе его называли «марена» или «купала».

Отметим, что с появлением православной церкви, все вышеперечисленные обряды были осуждены, так как считалось, что они связаны с язычеством. Тем не менее, народ не мог отказаться от них и все же продолжал следовать им.

Обряды и ритуалы на Ивана Купала

Многие не ложились спать в ночь на Ивана Купала, чтобы самыми первыми умыться утренней росой, так как считалось, что именно она может подарить здоровье и красоту.

Если же в этот день кого-то обливали грязной водой, то никто не злился, а наоборот радовались. Ведь считалось, что чем чаще в этот день искупаться, тем лучше человек проживет последующий год.

Во время гуляний молодежь изготавливала из сена куклу, которая являлась символом бога Купала. Когда водили хоровод и пели песни, один из участников должен был зацепить куклу так, чтобы она упала. После этого объявлялось, что «Купала» не дышит и девушки начинали оплакивать его посредством песен. В это время парни относили куклу к заранее подготовленному погребальному костру, где ее сжигали. После этого ритуала начинался настоящий пир.

Чтобы сжечь в буквальном смысле все болезни и несчастья своих детей, женщины собирали вещи своих детей, в которых они переболели и бросали в огонь. Считалось, что после этих манипуляций дети будут здоровые и сильные.

Чтобы уберечь скотину от болезней, хозяева проводили животных между купальских костров.

Также на Ивана Купала молодые люди присматривались друг к другу и выбирали себе пару. Затем девушка и парень перепрыгивали вместе через костер, держась за руки. Считалось, что если пара перепрыгнула, не разжимая рук, то их брак будет крепкий и счастливый, а если наоборот, то лучше им и не сходиться.