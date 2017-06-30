Гороскоп на 1 июля 2017

Получив ключ к решению предстоящих задач, вы избежите многие неприятности и преодолеете все трудности.

Гороскопы:

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I) Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Расположение звезд предупреждает о вероятных финансовых потерях или об ухудшении самочувствия. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Постарайтесь критично отнестись к собственным возможностям и приспособиться к новым обстоятельствам.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II) День перемен, трансформации энергии. Вполне возможны серьезные изменения в личных отношениях, как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой сплетен или попадете в зависимость от вышестоящих сотрудников. Постарайтесь принять все меры, чтобы избежать этих неприятностей.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) День, благоприятный для восстановления дружеских и родственных связей. Этот день может заставить многих сильно волноваться и тревожиться. Будьте осторожны, так как избыток эмоций может оказаться разрушительным. Вероятность проявления несдержанности и ссор с самыми близкими людьми. От вашего поведения сегодня будет зависеть жизнь в целом.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV) Крайне неблагоприятный день. Разногласия с близким человеком, нежелание прислушаться к мнению собеседника или клевета недоброжелателя нарушат равновесие и доверительную обстановку в семье. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов с неприятными для вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными поступками.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V) Ваше финансовое положение находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют бессмысленно рисковать и заниматься покупками. Лучше снизить потребности, творческую активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI) Неблагоприятный день. Звезды советуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. От вашей сдержанности и осмотрительности в поведении будут зависеть дальнейшие финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII) День не изменит сложившуюся ситуацию. Лучше снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству, то сможете сделать свой внутренний мир гармоничным. Приобщите к своим занятиям детей, которые будут рады общению с вами.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII) Увлекательная работа или стремление к глобальным проектам, требующим большого физического напряжения, могут подорвать ваши силы и негативно сказаться на здоровье. Нежелание прислушаться к мнению собеседника и все сделать по-своему нарушат равновесие и доверительную обстановку с партнерами. Сегодня противопоказаны поспешность и суетливость.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX) Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X) Неблагоприятный день для начала любого важного дела, использования информации. Общение и контакты несут обманчивые надежды и разочарования в партнерах. Вероятны проблемы с друзьями или неприятное известие, которое испортит настроение. Возможны нервные срывы. Эмоциональная нестабильность не будет способствовать взаимопониманию у влюбленных. Умейте справляться со своими эмоциями и критично относиться к своим недостаткам.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI) День связан с перегрузками и ухудшением самочувствия. Возможно, что тяжелые мысли и предчувствия не дадут вам сегодня расслабиться. Смятение чувств способно навредить вашей репутации и осложнить отношения с близкими. Будьте внимательны к своим любимым. Для успеха вам понадобятся покой, терпение и хладнокровие.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII) Неблагоприятный день. Звезды рекомендуют вам воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов и советуют обратить внимание на состояние своего здоровья и здоровья ваших близких. Исключите физические нагрузки, рискованные предприятия, работу с электроприборами: велика вероятность травмы.