Какой сегодня праздник?

01.07.17 20:31Сколько просмотров этой статьи87Сколько комментариев этой статьи0

Ежегодно в первую субботу июля отмечается праздник третьей по величине (после Волги и Дуная) реки Европы - Международный день Днепра.

Днепр берет начало в Смоленской области Московии, протекает по территории Беларуси. Но основной бассейн реки (291 тыс. км2 с всего 504 тыс) размещен на территории Украины. Именно в Запорожской области Днепр впадает в Черное море.

За всю историю река имела много названий. Греки издавна называли Днепр Борисфеном, что означает "текущая с севера". Турки звали ее Узы или Узу. Славяне использовали поэтическое название Славутич. Ну а современное название Днепр происходит от восточнодавнеиранского слова, означающего "большая вода".

Днепр по праву считается колыбелью нашего народа, ведь именно отсюда начинается описанная история Украины-Руси. Издавна река имела чрезвычайно большое значение как для простых людей так и государства. Она обеспечивала водой и рыбой а также служила важным торговым каналом который соединял эти земли со всем черноморским регионом. Именно за порогами Днепра, на острове Хортица, действовала знаменитая Запорожская Сечь.

В наше время индустриализации и урбанизации устье реки было существенно изменено различными каналами и плотинами. Ежедневно в Днепр выбрасываются тысячи тонн промышленных отходов и канализационных стоков. Все это приводит к сильному загрязнению главной водной артерии страны. Причем экологическая ситуация ухудшается с каждым годом.

Именно с целью пропаганды среди людей бережливого отношения к Днепру, сохранения экологического и культурного наследия Славутича и основан этот праздник. Символично, что День Днепра отмечается накануне давнего украинского праздника Ивана Купала, ведь традиции празднования Купала предусматривают ритуальное омовение в открытых водоемах как символ очищения.

Сегодня Ярилин день

Ярилин день

Праздничный день посвящен одному из самых таинственных божеству славян - Яриле.

Пришедшему на Русь христианству удалось заглушить, переиначить многое в исходной славянской культуре, но этот праздник народ продолжал устраивать с завидным размахом, ждали его, он был всем дням день. Говаривали даже, что на него святые меряются силой с Ярилой, и никак не могут одержать победу.

Кем же почитали Ярилу? Возможно божеством любви, солнца, живой силы природы… Верили: начинает плодоносить все, что есть живого в природе, то есть приходит в яр.

Образ Ярилы был весьма поэтичным: Ярило - добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях - венок, в левой руке - ржи пучок, в правой - палица. Взмахнет Ярило рожью - нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей - громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется.

Пристальное внимание привлекалось к событиям мистического, чудесного толка. Так, верили, что солнце идет по небу медленнее, а живые могут заглянуть за самый край света - в иной мир.

Если находился такой смельчак, он должен был отправиться на крутой речной берег, и, заплетя косой упругие ветви березы, глянуть через них - так ему бы открылось, к примеру, что происходит с его родными, про которых давно нет вестей. На Ярилу было принято заново набивать матрацы травой не только высушенной, но и только что скошенной.

К вечеру начинались народные гуляния. Горели высокие костры, парни и девицы водили хороводы, угощались все чаем на множестве ароматных трав лесных и полевых. Шумные собирания с играми называли ярилины игрища. Устраивались и ярмарки, и полагалось непременным делом на Ярилу навестить родных.

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